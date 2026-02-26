Real Madrid : énième dérapage raciste contre Vinicius, un nouveau joueur de Benfica dans la tourmente

Après la qualification du Real Madrid face à Benfica en Ligue des Champions, une nouvelle polémique éclate autour de Vinicius. Cette fois, c’est le frère de Nicolás Otamendi qui a secoué avec une story choquante sur Instagram, quelques jours seulement après un précédent incident impliquant Gianluca Prestianni. Le climat déjà électrique entre les deux clubs vient encore de s’alourdir.

Le frère de Nicolás Otamendi dans la tourmente

L’incendie s’est déclaré sur les réseaux sociaux. Le frère du défenseur de Benfica a publié en story Instagram une image offensante de Vinicius représenté sous des traits simiesques. Cette publication, immédiatement jugée raciste par une large part de la communauté du football, a été rapidement supprimée. Malgré la disparition du post, le choc reste palpable : la tension atteint un point critique à quelques heures du coup d’envoi.

Vinicius, encore la cible de propos racistes

Pour Vinicius, ces attaques racistes s’accumulent tristement. Concernant Gianluca Prestianni, le jeune joueur du Benfica a reconnu devant son vestiaire ses propos discriminants envers le Brésilien. À ce propos, son club a publié un communiqué ce jeudi, et dément « catégoriquement » que son joueur ait « informé ses coéquipiers ou la structure du club avoir proféré une insulte raciste à l’encontre de Vinicius Jr, joueur du Real Madrid ». Benfica ajoute que « comme cela a déjà été rendu public, le joueur a présenté ses excuses à ses coéquipiers pour l’incident » regrettant « l’ampleur et les conséquences de celui-ci » et assurant « qu’il n’est pas raciste ». Il avait d’ailleurs été suspendu pour le match retour par l’UEFA.

Tensions et réactions après l’incident

Pour les supporters, impossible de dissocier le rendez-vous européen de ces gestes, qui ternissent l’image de la Ligue des Champions et la réputation des deux clubs. À court terme, des retombées médiatiques et disciplinaires sont à prévoir.

L’affaire renforce l’appel à la vigilance autour de Vinicius, joueur autant salué pour son talent que tristement habitué à faire face à des propos racistes. Le monde du football attend désormais une prise de position forte des clubs et des instances européennes pour mettre un terme à ces actes récurrents. La lutte contre le racisme ne peut plus se contenter de réactions épisodiques : elle exige constance, fermeté et solidarité.