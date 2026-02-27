Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le poste d’avant-centre n’est plus la priorité du FC Barcelone en vue du mercato estival.

Le FC Barcelone s’apprête à vivre un mercato intense et tout semble tourner autour d’un nom : Alessandro Bastoni. Depuis son arrivée sur le banc catalan, Hansi Flick a clairement affiché sa volonté de remodeler la défense du FC Barcelone, et Sport affirme que le défenseur italien de l’Inter Milan est désormais la pièce maîtresse de ce projet.

Bastoni, sous contrat jusqu’en 2028, est l’un des piliers de l’arrière-garde milanaise depuis plusieurs saisons. Sa lecture du jeu, sa capacité à relancer proprement depuis l’arrière et son sens du placement font de lui un défenseur moderne parfaitement adapté aux exigences de Flick. Cependant, sa prolongation à l’Inter n’est pas encore confirmée, laissant entrevoir une fenêtre d’opportunité pour le Barça. L’intérêt catalan ne cesse de croître, et il est désormais clair que le coach allemand place Bastoni au sommet de ses priorités.

Un dossier stratégique au FC Barcelone

Le club catalan, qui a déjà connu des difficultés défensives ces dernières saisons, voit en Bastoni un profil capable d’apporter stabilité et régularité. Flick, qui aime construire ses équipes avec des joueurs techniques capables de relancer proprement, a identifié l’Italien comme le choix idéal pour solidifier sa défense et donner une dimension supplémentaire au jeu depuis l’arrière.

Pour l’Inter Milan, Bastoni reste un élément clé du projet. Mais l’intérêt croissant du Barça pourrait bousculer les plans lombards. Une offre sérieuse venue du Camp Nou, combinée à la promesse d’un rôle central dans l’effectif blaugrana, pourrait séduire le jeune défenseur, déjà habitué à évoluer sous pression en Serie A et en Ligue des champions.

Un mercato sous haute tension cet été

Si le Barça parvient à convaincre Bastoni, cela marquerait un tournant stratégique pour le club et pour Flick. La défense catalane serait renforcée par un joueur expérimenté et jeune à la fois, capable de dicter le tempo depuis l’arrière et de s’adapter aux exigences d’un coach allemand exigeant.

Mais l’été promet d’être animé : la concurrence européenne pour Bastoni est réelle, et chaque mouvement sera scruté par les médias et les supporters. Pour le FC Barcelone, ce dossier illustre parfaitement l’approche de Flick : construire une équipe moderne, solide défensivement et capable d’imposer son style de jeu. Bastoni pourrait bien devenir le symbole de cette nouvelle ère.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

28/02 : FC Barcelone-Villarreal (26e journée de Liga)

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League