OM : Beye doit-il nommer un nouveau capitaine ?

Habib Beye doit-il nommer un nouveau capitaine à l’OM ? C’est notre débat au sein de la rédaction de But Football Club.

« Un nouveau joueur doit incarner le projet Beye »

« Si Habib Beye veut vraiment marquer son territoire à l’OM, il doit trancher fort sur le capitanat. Ni Leonardo Balerdi ni Pierre-Emile Højbjerg ne dégagent aujourd’hui l’aura naturelle et l’incarnation totale du projet marseillais. Le brassard doit revenir à un joueur qui symbolise l’état d’esprit que Beye veut insuffler. Et dans ce registre, deux noms ressortent : Nayef Aguerd pour son autorité et sa solidité, ou surtout Timothy Weah, qui est à mes yeux la recrue de l’OM la plus fiable depuis cet été.

Combativité, implication constante, sérieux irréprochable et cette bonhomie maîtrisée devant les médias : l’Américain coche toutes les cases. Il incarne l’énergie, l’engagement et la proximité avec le peuple marseillais. Si Beye cherche un leader de projet capable de porter son message sur et en dehors du terrain, c’est Weah qu’il doit installer comme capitaine. Et contre l’OL, le message serait encore plus fort et symbolique. »

Bastien AUBERT

« Beye n’aurait aucun intérêt à déloger Balerdi »

« Beye vient tout juste d’arriver à la tête de l’équipe, il travaille à restaurer la cohésion du groupe et à définir une ossature stable pour les semaines à venir. Pour moi, il n’aurait aucun intérêt à déloger Leonardo Balerdi de son rôle de capitaine. Ça serait évidemment un choix fort mais logique étant donné qu’il cherche à s’appuyer sur un cadre du vestiaire et à créer des repères au moment où l’équipe traverse une période délicate.

Changer de capitaine en pleine saison risquerait de créer davantage d’instabilité dans un effectif déjà sous pression, alors que chaque décision est scrutée, comme d’habitude à Marseille, mais Beye doit d’abord imposer sa philosophie et retrouver des résultats. La stabilité, surtout autour de joueurs expérimentés comme Balerdi, peut aider à préserver l’équilibre dans le vestiaire et servir de base à une dynamique plus positive jusqu’à la fin de la saison. Pour toutes ces raisons, je pense qu’il est préférable de maintenir Balerdi comme capitaine au moins jusqu’à la fin de la saison, plutôt que de chambouler une fois de plus les rôles à un moment clé de la compétition. La saison prochaine, il sera temps de revoir tout ça ».

William TERTRIN

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France