Pronostic Lorient – AJ Auxerre : une nouvelle victoire des Merlus pour rêver du Top 6 ?

Voici l’analyse complète du match de la 24e journée de Ligue 1 entre Lorient et l’AJ Auxerre, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Lorient et l’AJ Auxerre s’affrontent ce dimanche (17h15), dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Les Merlus sont quasiment déjà sauvés, pointant à une belle neuvième place, et ne sont qu’à cinq points des places européennes, tandis que les Auxerrois, 16es et barragistes, luttent pour leur maintien.

Ligue 1 – Lorient vs AJ Auxerre

Dimanche 1er mars 2026 · 17h15 · Stade du Moustoir

Lorient cherche à finir sereinement la saison

Le FC Lorient aborde cette rencontre avec un avantage psychologique certain. Les Merlus, installés à une confortable 9ᵉ place, ont assuré leur maintien quasi-total et peuvent désormais se concentrer sur la consolidation de leur position dans le haut de tableau. Leur solidité défensive et leur efficacité offensive, particulièrement à domicile, font d’eux un adversaire difficile à manœuvrer pour les équipes venues chercher des points.

Lorient cherchera à maintenir sa régularité, en s’appuyant sur sa maîtrise collective et sur l’appui de ses supporters pour contrôler le rythme de la rencontre. Les transitions rapides et la capacité à exploiter les espaces laissés par Auxerre seront clés pour les Merlus.

Auxerre sous pression pour le maintien

L’AJ Auxerre, en revanche, vit une période délicate. Positionnés 16ᵉ, les Bourguignons luttent pour rester en Ligue 1 et ne peuvent se permettre le moindre faux pas. L’équipe a montré des signes d’efficacité lors de quelques succès récents, mais la régularité manque et les déplacements restent compliqués.

Auxerre devra s’appuyer sur sa discipline défensive et ses contres rapides, tout en profitant des phases arrêtées pour tenter de surprendre des Merlus solides. Toute erreur individuelle pourrait se payer cash face à une équipe lorientaise sereine et organisée.

Les confrontations récentes

Les duels entre Lorient et Auxerre ont souvent été équilibrés, avec un avantage dernièrement pour l’AJ Auxerre.

Sur les 10 dernières rencontres :

AJ Auxerre : 4 victoires

Lorient : 2 victoires

Match nul : 4

Les compos probables

La compo probable de Lorient : Mvogo – Silva, Talbi, Yongwa – Le Bris, Cadiou, Abergel, Kouassi – Makengo, Pagis – Dieng.

Absents : Touré, Sanusi, Fadiga, Faye, Leroy (blessés, reprise).

La compo probable de l’AJ Auxerre : Léon – Sy, Diomandé, Okoh, Mensah – Danois, Owusu, Ahamada – Sinayoko, Mara, Namaso.

Absents : Siwe, El Azzouzi, Faivre, Coulibaly (blessés, reprise).

Incertain : Sierralta (reprise).

Les joueurs à suivre

Pour Lorient

Pablo Pagis (attaquant) : l’un des hommes forts offensifs des Merlus. Rapide et habile dans les prises de balle , il est souvent au bon endroit pour exploiter les espaces adverses et provoquer des occasions.

: l’un des hommes forts offensifs des Merlus. Rapide et habile dans les prises de balle , il est souvent au bon endroit pour exploiter les espaces adverses et provoquer des occasions. Jean‑Victor Makengo (milieu offensif) : moteur au cœur du jeu lorientais, il apporte de la stabilité au milieu et sait distribuer le jeu vers l’avant avec précision. Son rôle de relance et de soutien est essentiel pour animer l’équipe.

Pour Auxerre

Kévin Danois (milieu relayeur) : joueur créatif capable de combiner technique et percussion. Il peut faire la différence dans les petits espaces et créer des décalages importants pour Auxerre.

: joueur créatif capable de combiner technique et percussion. Il peut faire la différence dans les petits espaces et créer des décalages importants pour Auxerre. Lassine Sinayoko (attaquant) : l’un des principaux atouts offensifs des Bourguignons. Sa vitesse et sa capacité à provoquer des duels peuvent poser des problèmes à la défense lorientaise et créer des opportunités dangereuses.

Tendances de cotes et marchés : Lorient favori à domicile

Issue Bookmaker Cote Tendance Victoire Lorient (1) Unibet 1,98 Légère baisse Match nul (X) Unibet 3,25 Stable Victoire Auxerre (2) Unibet 3,78 Légère hausse

Probabilités implicites approximatives :

Lorient : 49 %

Nul : 31 %

Auxerre : 26 %

La hiérarchie des cotes confirme Lorient comme favori logique, surtout grâce à sa solidité à domicile et à son classement plus tranquille, mais le match reste ouvert et Auxerre peut créer la surprise en contre.

Notre pronostic du match Lorient – AJ Auxerre

Victoire Lorient : les Merlus partent avec un avantage mental et collectif, surtout à domicile.

: les Merlus partent avec un avantage mental et collectif, surtout à domicile. Lorient ou nul (sécurisé) : option prudente si Auxerre se montre réaliste dans ses attaques.

: option prudente si Auxerre se montre réaliste dans ses attaques. Moins de 3,5 buts : Auxerre devrait rester compacte et chercher ses opportunités en contre.

Scores possibles

2‑1 : Lorient domine mais Auxerre réduit l’écart sur un contre.

: Lorient domine mais Auxerre réduit l’écart sur un contre. 1‑0 : victoire serrée des Merlus.

: victoire serrée des Merlus. 2‑0 : succès plus net si Lorient impose son rythme et sa maîtrise collective.

Lorient dispose d’un léger avantage grâce à sa forme régulière et à sa sérénité au classement. Auxerre, sous pression, devra se montrer disciplinée pour exister. Le match promet d’être tactique, avec les Merlus favoris pour remporter les trois points.