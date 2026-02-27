Matthis Abline (FC Nantes) est un meilleur dribbleur que Mason Greenwood et Florian Thauvin après 23 journées de Ligue 1.

Personne ne l’avait vu venir. Dans une Ligue 1 dominée par les artistes offensifs, un joueur du FC Nantes s’invite dans la cour des grands… et met à l’amende des noms bien plus clinquants. Après 23 journées, Matthis Abline affiche des statistiques de dribbles qui le placent devant Mason Greenwood (OM) et Florian Thauvin (RC Lens).

Thauvin et Greenwood relégués

Selon les chiffres officiels de la Ligue 1, c’est le Toulousain Yann Gboho qui domine le classement des dribbleurs avec 59 dribbles réussis depuis le début de la saison. Mais derrière lui, la surprise est bien nantaise. Matthis Abline totalise 24 dribbles réussis, devançant Thauvin (40) et Greenwood (36) dans le classement global mentionné. Une performance qui témoigne de l’activité et de la capacité de percussion de l’attaquant des Canaris. Moins exposé médiatiquement que ses concurrents, Abline n’en reste pas moins redoutable dans les un-contre-un.

Abline, homme toujours fort du FC Nantes

Cette statistique confirme l’importance de son rôle dans l’animation offensive du FC Nantes. Capable de provoquer, d’éliminer et de créer des décalages, il incarne cette jeunesse audacieuse qui bouscule les hiérarchies établies. À Nantes, on tient peut-être un joueur capable de faire basculer les matchs sur un geste. Et à l’heure des bilans intermédiaires, Abline prouve qu’il n’a rien à envier aux stars du championnat.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)