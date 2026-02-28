À LA UNE DU 28 FéV 2026
Stade Rennais : les joueurs retenus par Haise pour affronter Toulouse

Par Raphaël Nouet - 28 Fév 2026, 12:07
Franck Haise félicitant Ludovic Blas lors du match à Auxerre.
L’entraîneur du Stade Rennais, Franck Haise, a dévoilé le groupe qui affrontera le TFC cet après-midi, à 17h, pour la 24e journée de Ligue 1.

Le Stade Rennais tentera d’enchaîner un troisième succès, cet après-midi face à Toulouse. Cela lui permettrait de revenir à hauteur de l’OM en termes de points, en attendant l’Olympico de demain. Pour ce match face aux Violets, pas de surprise ! Franck Haise est toujours privé de Jérémie Jacquet mais, pour le reste, tous ses titulaires sont présents !

Gardiens : Akabou, Samba, Silistrie.
Défenseurs : Rouault, Aït Boudlal, Brassier, Seidu, Merlin, Nagida.
Milieux : Rongier, Camara, Cissé, Blas, Do Marcolino, Szymanski.
Attaquants : Al-Tamari, Embolo, Lepaul, Mukiélé, Nordin, Zabiri.

Stade Rennais

