FC Nantes : deux joueurs écartés par Kantari face au LOSC, dont une recrue hivernale

Le groupe du FC Nantes pour affronter le LOSC ce dimanche.

Ce dimanche à 17h15, le FC Nantes se déplace sur la pelouse du LOSC pour un match qui s’annonce très très compliqué. Le groupe d’Ahmed Kantari vient d’être révélé, et 21 joueurs seront présents au stade Pierre-Mauroy. Matthis Abline revient de suspension, tandis que Kelvin Amian est quant à lui bien suspendu. Incertain, Ignatius Ganago est bien présent, mais le coach nantais a fait le choix de se passer d’Abakar Sylla et Herba Guirassy.

Le groupe nantais

Carlgren, Lopes, Mirbach – Ali Yousuf, Awaziem, Centonze, Cozza, Guilbert, Machado, Tati – Cabella, Coquelin, Kaba, Lepenant, Leroux, Sissoko, Tabibou – Abline, El Arabi, Ganago, Mohamed.