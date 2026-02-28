À LA UNE DU 28 FéV 2026
[23:04]Le Havre – PSG (0-1) : Paris s’est fait peur mais distance le RC Lens en tête de la Ligue 1
[22:40]OM : Benatia officialise son départ, la nouvelle priorité de McCourt déjà identifiée
[22:07]OM : le successeur de Pablo Longoria est connu ! (officiel)
[21:56]Pau – ASSE (0-3) : le réveil de Stassin propulse les Verts en tête de la Ligue 2, les tops et flops
[21:31]OM : Beye s’est pris une balle perdue par un des ses joueurs en plein direct
[20:48]FC Barcelone : Yamal révèle un secret qu’il cachait depuis des semaines, Flick lui répond cash
[20:18]FC Nantes : deux joueurs écartés par Kantari face au LOSC, dont une recrue hivernale
[20:06]PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Le Havre
[19:22]OL : des gros coups durs confirmés pour l’Olympico face à l’OM
[19:03]ASSE : la compo de Montanier pour affronter Pau, avec un seul changement
FC Nantes : deux joueurs écartés par Kantari face au LOSC, dont une recrue hivernale

Par William Tertrin - 28 Fév 2026, 20:18
Le groupe du FC Nantes pour affronter le LOSC ce dimanche.

Ce dimanche à 17h15, le FC Nantes se déplace sur la pelouse du LOSC pour un match qui s’annonce très très compliqué. Le groupe d’Ahmed Kantari vient d’être révélé, et 21 joueurs seront présents au stade Pierre-Mauroy. Matthis Abline revient de suspension, tandis que Kelvin Amian est quant à lui bien suspendu. Incertain, Ignatius Ganago est bien présent, mais le coach nantais a fait le choix de se passer d’Abakar Sylla et Herba Guirassy.

Le groupe nantais

Carlgren, Lopes, Mirbach – Ali Yousuf, Awaziem, Centonze, Cozza, Guilbert, Machado, Tati – Cabella, Coquelin, Kaba, Lepenant, Leroux, Sissoko, Tabibou – Abline, El Arabi, Ganago, Mohamed.

