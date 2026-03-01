RC Lens Mercato : un transfert record annoncé, le Stade Rennais n’y est pas pour rien

Malgré sa bourde contre Strasbourg, Ismaëlo Ganiou continue de faire forte impression. Il est même annoncé comme la prochaine grosse vente du RC Lens, à l’image d’un Jérémy Jacquet au Stade Rennais.

Si le RC Lens avait plutôt été épargné par les blessures cette saison, le temps commence à rattraper le club artésien, qui collectionne les pépins depuis plusieurs semaines. En effet, pour le match contre Strasbourg qui s’est soldé sur un nul vendredi (1-1), Pierre Sage était privé de 5 joueurs, tous dans le secteur défensif : Gurtner, Gradit, Baidoo, Antonio et Aguilar. Des pertes non négligeables, qui obligent le coach lensois à lancer des jeunes.

Quand tout va bien, ils sont évidemment salués à juste titre, mais quand ça va un peu plus mal, on voit qu’ils ont leur faille. Fautif avec Celik face à Monaco, le jeune Ismaëlo Ganiou a donné un but au RCSA sur une passe en retrait mal ajustée vers son gardien. Pour autant, cela ne l’a pas empêché d’avoir réalisé un match plus que solide, un peu comme contre Monaco si l’on écarte le gros temps faible qui a été fatal aux Lensois. Oui mais voilà, le foot de haut niveau est intransigeant, et il n’y a pas vraiment de temps.

Ganiou sur les traces de Khusanov ?

Cela n’empêche pas d’avouer que Ganiou se fait une place de choix dans le onze lensois, et qu’il tient bien la baraque en l’absence de Gradit. De quoi se montrer aux yeux du grand public en vue d’une grosse vente ? C’est ce que pense Maxime Chanot, ancien défenseur central international luxembourgeois, qui a comparé Ganiou a un certain Jérémy Jacquet, vendu par le Stade Rennais à Liverpool pour… 70 millions d’euros !

« Ganiou, je le trouve très intéressant. J’ai envoyé un message à Jean-Louis Leca récemment pour lui dire qu’il était le prochain Jérémy Jacquet. Je trouve qu’il a un potentiel, il est jeune (20 ans), il va très vite, il est bon avec ses pieds et ce soir il nous a montré que mentalement, il est en mesure de pouvoir se relever après une erreur en début de match. C’est la prochaine grosse vente du RC Lens. Je suis convaincu qu’il va faire une grande carrière. Il a une valeur marchande vu son âge (3 millions d’euros sur Transfermarkt). Je le répète encore une fois, si Jérémy Jacquet peut partir, avec tout le respect que j’ai pour ce garçon qui est un très bon défenseur central et qui est aussi très jeune (20 ans), je pense que Ganiou peut avoir la même trajectoire », a tranché Chanot dans l’After Foot sur RMC (propos relayés par nos confrères du 11 HDF).

Reste à voir si Ismaëlo Ganiou réussira à faire tomber un jour le record de vente de l’histoire du RC Lens, actuellement détenu par Abdukodir Khusanov, vendu à Manchester City contre 50 millions d’euros en janvier 2025.