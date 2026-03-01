ASSE Mercato : poussé dehors par Kilmer, Tardieu a livré une sacrée réponse

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Dans un mercato agité du côté de l’ASSE, l’avenir de Florian Tardieu fait parler. En fin de contrat en juin prochain, le milieu expérimenté n’est pas certain de prolonger son aventure avec les Verts : selon plusieurs sources, la direction du club aurait clairement exprimé son souhait de ne pas le prolonger, malgré son statut de cadre et son importance au sein de l’effectif.

Alors que certains supporters et observateurs voient en lui un joueur vieillissant à 33 ans, d’autres soulignent que ce traitement peut sembler dur, étant donné son investissement et son rôle de leader au milieu de terrain.

Mais Tardieu a choisi de répondre avec ses performances plutôt que par des mots. Face au Pau FC, il a retrouvé une place de titulaire et a mis l’accent sur son état d’esprit exemplaire, indépendamment des décisions prises par la direction. En zone mixte après la victoire (0‑3), il a déclaré :

« Peu importe le temps de jeu que j’aurais, je donnerai tout. »

Cette phrase résonne comme une réponse forte à ceux qui imaginent son départ ou critiquent son rôle : malgré un temps de jeu irrégulier, Tardieu affirme qu’il continuera à apporter la même intensité et la même abnégation sur le terrain, qu’il soit titulaire ou remplaçant.

Il a également souligné qu’il se bat pour l’équipe et l’objectif collectif, en mettant l’emphase sur l’esprit d’équipe plutôt que sur ses propres ambitions individuelles :

« Je suis forcément heureux d’être dans le onze de départ, la semaine dernière j’avais fait 30 minutes. Je me bats pour cette équipe, on a un objectif commun, celui d’aller en haut. »

Face aux critiques ou aux décisions administratives, sa réponse est claire : sa professionnalisme et son attitude exemplaire restent intactes, même si l’avenir contractuel est incertain.

À l’heure où l’ASSE réfléchit à la construction de son futur effectif, Tardieu, en montrant l’exemple sur le terrain, pourrait bien laisser une impression durable auprès du staff et des supporters, au‑delà des simples logiques de mercato.