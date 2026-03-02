Real Madrid, équipe de France : le clan Mbappé a pris sa décision pour l’opération !

Gêné au genou depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé cherche des solutions. Mais selon son clan, il n’est pas question d’une intervention chirurgicale pour l’instant.

La situation médicale de Kylian Mbappé fait l’objet d’une attention particulière depuis plusieurs semaines. Gêné au genou, l’attaquant du Real Madrid, encore forfait ce lundi soir, a récemment effectué un passage à Paris afin de réaliser des examens complémentaires destinés à affiner le diagnostic et à évaluer précisément l’évolution de sa blessure. Alors que certaines rumeurs évoquaient la possibilité d’une intervention chirurgicale, ce ne serait pas le cas selon des informations recueillies par l’AFP, « à ce stade, il n’est pas question d’une intervention chirurgicale ».

Une décision concertée avec le Real Madrid

Dans le communiqué transmis à l’agence de presse, le clan Mbappé insiste sur la dimension collégiale de la démarche. « D’un commun accord avec le club, des examens complémentaires sont réalisés afin de faire un point précis sur l’évolution de son genou. » Ce passage est important. Il indique que malgré les interrogations apparues ces derniers jours autour de la gestion médicale du dossier, le dialogue entre le joueur et le Real Madrid demeure ouvert et structuré. Le club madrilène, engagé dans une fin de saison exigeante, ne souhaite prendre aucun risque inconsidéré avec son attaquant vedette. Mbappé, de son côté, entend s’assurer que la stratégie thérapeutique adoptée soit la plus adaptée à court et moyen terme. Si aucune opération n’est programmée, cela ne signifie pas pour autant que la situation est anodine.

L’équipe de France attentive

Au-delà du Real Madrid, c’est également l’équipe de France qui suit la situation avec vigilance. Capitaine des Bleus, Mbappé demeure la pièce maîtresse du projet tricolore. Une intervention chirurgicale aurait impliqué une indisponibilité prolongée et un calendrier de reprise plus incertain. En l’absence d’opération, la continuité sportive reste envisageable, sous réserve d’une évolution favorable. La Fédération française ne s’est pas exprimée officiellement, mais la stabilité actuelle du dossier constitue un signal rassurant. En écartant pour l’instant l’option chirurgicale, le joueur et le Real Madrid optent pour une approche graduée. Les examens complémentaires permettront d’ajuster le protocole si nécessaire. Le mot d’ordre est clair : éviter toute précipitation. Le genou de Kylian Mbappé fait l’objet d’un suivi attentif et concerté. La communication maîtrisée de son entourage vise à apaiser les spéculations tout en rappelant qu’une blessure persistante nécessite rigueur et anticipation. Pour le Real Madrid comme pour l’équipe de France, l’objectif est simple : préserver l’intégrité physique de la star.