Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un attaquant de Ligue 1 intéresse fortement l’OM, le RC Lens et le Stade Rennais en vue du prochain mercato estival.

Auteur d’une saison pleine sous le maillot du FC Lorient, Pablo Pagis affole déjà le marché. L’attaquant de 23 ans, crédité de 7 buts en 2025-2026, attire désormais trois prétendants sérieux : l’OM, le RC Lens et le Stade Rennais.

Pagis, un nom qui claque aux oreilles de la Ligue 1

Mediafoot révèle que l’OM a pris des renseignements. Rien d’officiel pour l’instant, mais l’intérêt est réel. La perspective de miser sur le fils de Mickaël Pagis ne laisse pas insensibles les supporters marseillais. Le nom parle forcément en Ligue 1 : l’homme âgé aujourd’hui de 52 ans a fait les beaux jours du RC Strasbourg, de l’OM, du Stade Rennais et du FC Sochaux pour ne qu’eux. Le profil de son rejeton aussi. Mobile, intelligent dans ses déplacements, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, Pablo Pagis coche plusieurs cases.

Le Stade Rennais rêve d’un retour aux sources

En Bretagne, le dossier est suivi de très près. Passé par les catégories jeunes du Stade Rennais, Pagis pourrait être tenté par un retour au bercail. Après un passage par Laval, comme son père avant lui, un retour en rouge et noir aurait une forte portée symbolique. Franck Haise cherche à densifier son secteur offensif et verrait en lui un profil en pleine maturité. Mais la concurrence ne s’arrête pas là. Toujours d’après Mediafoot, le RC Lens s’est également positionné.

Le RC Lens prépare l’Europe

Surprise majeure de la saison 2025-2026, le club artésien anticipe déjà l’exercice suivant. Avec la perspective d’une compétition européenne, l’effectif devra être renforcé, notamment devant. Pour Pierre Sage, un joueur polyvalent comme Pagis représenterait une option précieuse dans la rotation offensive. À Lorient, la situation est surveillée de près. Si aucune offre concrète n’a encore été transmise, l’intérêt simultané de trois clubs ambitieux pourrait rapidement faire grimper les enchères. Sous contrat jusqu’en 2027, sa cote est estimée à 5 millions d’euros.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France