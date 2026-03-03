À LA UNE DU 3 MAR 2026
[20:30]ASSE : Aïmen Moueffek sur le banc, c’est quoi le problème ?
[20:00]FC Nantes Mercato : Lepenant déjà la tête ailleurs ? 
[19:40]OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : bataille royale pour s’arracher ce grand nom de Ligue 1 !
[19:20]ASSE : d’Horneland à Montanier, 5 Verts ont perdu gros !
[19:00]Arabie saoudite : Al-Nassr clarifie la situation de Cristiano Ronaldo
[18:40]ASSE : Etienne Green refait enfin surface !
[18:20]OM : Beye a-t-il trouvé la bonne formule après l’Olympico ?
[18:00]ASSE : Montanier tient son arme fatale face au Red Star !
[17:30]Frappes iraniennes au Moyen-Orient : mystère total autour de Cristiano Ronaldo
[17:10]Real Madrid : énorme coup dur pour Rodrygo !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : bataille royale pour s’arracher ce grand nom de Ligue 1 !

Par Bastien Aubert - 3 Mar 2026, 19:40
💬 Commenter
Pablo Pagis (FC Lorient)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Un attaquant de Ligue 1 intéresse fortement l’OM, le RC Lens et le Stade Rennais en vue du prochain mercato estival. 

Auteur d’une saison pleine sous le maillot du FC Lorient, Pablo Pagis affole déjà le marché. L’attaquant de 23 ans, crédité de 7 buts en 2025-2026, attire désormais trois prétendants sérieux : l’OM, le RC Lens et le Stade Rennais.

Pagis, un nom qui claque aux oreilles de la Ligue 1

Mediafoot révèle que l’OM a pris des renseignements. Rien d’officiel pour l’instant, mais l’intérêt est réel. La perspective de miser sur le fils de Mickaël Pagis ne laisse pas insensibles les supporters marseillais. Le nom parle forcément en Ligue 1 : l’homme âgé aujourd’hui de 52 ans a fait les beaux jours du RC Strasbourg, de l’OM, du Stade Rennais et du FC Sochaux pour ne qu’eux. Le profil de son rejeton aussi. Mobile, intelligent dans ses déplacements, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, Pablo Pagis coche plusieurs cases.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le Stade Rennais rêve d’un retour aux sources

En Bretagne, le dossier est suivi de très près. Passé par les catégories jeunes du Stade Rennais, Pagis pourrait être tenté par un retour au bercail. Après un passage par Laval, comme son père avant lui, un retour en rouge et noir aurait une forte portée symbolique. Franck Haise cherche à densifier son secteur offensif et verrait en lui un profil en pleine maturité. Mais la concurrence ne s’arrête pas là. Toujours d’après Mediafoot, le RC Lens s’est également positionné. 

Le RC Lens prépare l’Europe

Surprise majeure de la saison 2025-2026, le club artésien anticipe déjà l’exercice suivant. Avec la perspective d’une compétition européenne, l’effectif devra être renforcé, notamment devant. Pour Pierre Sage, un joueur polyvalent comme Pagis représenterait une option précieuse dans la rotation offensive. À Lorient, la situation est surveillée de près. Si aucune offre concrète n’a encore été transmise, l’intérêt simultané de trois clubs ambitieux pourrait rapidement faire grimper les enchères. Sous contrat jusqu’en 2027, sa cote est estimée à 5 millions d’euros.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

OMRC LensStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, RC Lens, Stade Rennais