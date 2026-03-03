Ambiance électrique au Real Madrid : la tension était palpable lundi soir, quand Franco Mastantuono, habituellement moteur dans l’entrejeu, s’est vu infliger un carton rouge direct à la toute fin du match contre Getafe. Un épisode qui complique sévèrement le sprint final des Merengues en Liga.

La scène se déroule à la 95e minute, alors que la frustration gagne les Madrilènes après une rencontre dominée sans réussite. Sur une action anodine, Franco Mastantuono craque et explose face à l’arbitre : « quelle honte, quelle p… de honte ! », lance le jeune milieu, répétant ses propos sans se retenir. Des mots au ton virulent et jugés inacceptables par l’officiel, qui n’hésite pas à sortir le rouge sous les yeux incrédules de ses coéquipiers et du public de Getafe. Un écart qui pèse lourd, alors que la tension sportive restait déjà extrême à ce stade du match.

Une suspension qui pèse sur les Merengues

La sanction disciplinaire ne se fait pas attendre. En s’appuyant sur l’article 124 du code disciplinaire de la RFEF, Mastantuono écope de deux matchs de suspension pour attitude jugée méprisante envers l’arbitre. L’international argentin manquera donc les prochaines échéances cruciales : le déplacement sur la pelouse du Celta Vigo puis la réception d’Elche, deux duels où le Real devra composer avec plusieurs absences. Car ce n’est pas tout : Huijsen et Carreraspurgeront également une suspension pour accumulation de jaunes, plongeant l’effectif de Carlo Ancelotti dans une période délicate, à ce moment-clé de la course au titre. La défaite contre Getafe, la deuxième consécutive, vient ainsi amplifier le malaise et la pression sur le vestiaire merengue. Les difficultés rencontrées par Mastantuono depuis son arrivée sont aussi à souligner, comme en témoigne un focus sur ses derniers revers.

Retour possible pour le derby de Madrid

Pendant que les supporters retiennent leur souffle, la date du retour de Mastantuono est déjà dans toutes les têtes : le 22 mars, pour le derby de Madrid. Ce rendez-vous, symbolique et décisif, pourrait permettre au jeune milieu de faire oublier cette mésaventure, tout en offrant une option précieuse dans la bataille face à l’Atlético. Mais d’ici là, le Real Madrid va devoir composer avec cette suspension et réagir, sous peine de voir ses ambitions de sacre s’éloigner encore un peu plus. La gestion de ce revers, couplée à l’état de forme post-sélection de Mastantuono, récemment abordé dans un décryptage sur l’impact physique des dernières semaines, pourrait bien façonner la suite de la saison des Merengues. Pour suivre l’évolution de la carrière de Franco Mastantuono et tous ses prochains défis en Liga, retrouvez l’ensemble de ses statistiques et performances sur cette page dédiée.

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

08/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)