Coup dur pour la recrue argentine du Real Madrid…

12 matchs, 1 but, 1 passe décision : les débuts de Franco Mastantuono au Real Madrid ne sont pas franchement brillants. Le jeune milieu argentin (18 ans) tarde à s’imposer malgré la confiance de Xabi Alonso, et la Cadena COPE annonce que l’ancien joueur de River Plate va être absent quelques semaines. Il souffre en effet d’une pubalgie. Ce que vient de confirmer le Real via un communiqué.

Mastantuono arrêté à cause d’une pubalgie

«Après les examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur Franco Mastantuono par les services médicaux du Real Madrid, celui-ci a été diagnostiqué avec une pubalgie. Son état sera réévalué prochainement», annonce le club merengue. L’année 2025 semble donc terminée pour Mastantuono.