ASSE : Aïmen Moueffek sur le banc, c’est quoi le problème ?

À l’ASSE, le cas Aïmen Moueffek interroge. Le milieu de terrain a pourtant perdu sa place de titulaire depuis l’arrivée de Philippe Montanier. Une situation paradoxale pour un joueur considéré comme l’un des hommes forts de l’effectif. Alors, simple ajustement tactique ou véritable recul dans la hiérarchie ? Décryptage.

Un statut solide… jusqu’à l’arrivée de Montanier

Sur l’année civile 2025, Moueffek avait incarné la régularité. Peu spectaculaire mais essentiel dans l’équilibre collectif, il enchaînait les performances solides, que ce soit en Ligue 1 puis en Ligue 2. À mi-saison, ses statistiques parlaient pour lui : 9 titularisations, 6 victoires, 1 nul et seulement 2 défaites. L’ASSE semblait plus stable avec lui sur le terrain. Son profil ? Un milieu travailleur, capable de sécuriser les transitions, d’apporter de l’impact et d’assurer la première relance proprement. Un joueur de l’ombre devenu indispensable. Mais l’arrivée de Montanier a rebattu les cartes.

Trois victoires de l’ASSE sans Moueffek titulaire

Depuis la prise de fonctions du technicien, les Verts ont enchaîné quatre succès consécutifs. Pourtant, Moueffek n’a été titularisé qu’une seule fois, lors du premier match face à Montpellier (1-0). Remplacé en cours de partie, il a ensuite démarré sur le banc. Montanier a d’abord reconduit le trio Kanté – Boakye – Miladinovic. Puis, à Pau (3-0), il a relancé Florian Tardieu, de retour de blessure, préférant son expérience et sa qualité de frappe. Résultat : Moueffek semble aujourd’hui reculer dans la hiérarchie. Mais faut-il y voir un signal fort ?

Le poids des blessures dans la balance

Le véritable problème de Moueffek ne date pas d’hier : la continuité physique. L’été dernier encore, il n’a pas pu effectuer l’intégralité de la préparation, pour la troisième fois en quatre ans. Depuis le début de saison, plusieurs soucis musculaires sont venus perturber sa dynamique. Malgré un travail spécifique mis en place par les différents staffs – notamment sous Laurent Batlles – et un accompagnement personnalisé en dehors du club, la fragilité reste un frein. Dans un effectif désormais dense et compétitif, la moindre baisse de rythme peut coûter cher. Ses dernières entrées en jeu, moins tranchantes, n’ont pas plaidé en sa faveur.

Une concurrence féroce au milieu

Montanier dispose aujourd’hui d’un éventail large de solutions : le repositionnement de Boakye, la montée en puissance de Kanté, le retour de Tardieu, sans oublier Mahmoud Jaber qui s’apprête à revenir de blessure.

Dans ce contexte, la gestion devient stratégique. L’entraîneur l’a d’ailleurs affirmé : Moueffek reste « un joueur important » et « un homme fort de l’effectif ». Le discours public ne traduit aucune défiance. Il s’agit davantage d’une concurrence saine que d’un déclassement définitif.

Moueffek condamné au banc ? Pas si vite…

À court terme, la dynamique collective donne raison aux choix du coach. Mais sur la durée, le profil de Moueffek correspond parfaitement aux exigences de Montanier : discipline tactique, volume de course, capacité à équilibrer un bloc. La clé sera simple : enchaîner sans pépin physique et retrouver son impact. Dans une équipe qui vise la constance et la solidité, un Moueffek à 100 % reste une valeur sûre. À lui désormais de transformer cette période de rotation en moteur de rebond. À Saint-Étienne, l’abondance de solutions ne nuit pas. Elle impose simplement un niveau d’exigence permanent.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne



07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2