Pronostic OM – Toulouse : la saison des Marseillais prête à virer au cauchemar ?

Voici l’analyse complète du quart de finale de la Coupe de France entre l’OM et Toulouse, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’un des objectifs majeurs de l’Olympique de Marseille pour cette fin de saison est clair : remporter la Coupe de France. Pour y parvenir, il reste aux Marseillais trois rencontres à gagner. Le premier obstacle se présente dès ce mercredi (21h), avec la réception du Toulouse FC, vainqueur de la compétition lors de la saison 2022-2023. Un adversaire redoutable que l’OM devra surmonter pour rêver du sacre final.

Coupe de France – OM vs Toulouse

Mercredi 4 mars 2026 · 21h · Orange Vélodrome

OM : viser la Coupe de France

En crise ces dernières semaines, l’OM a retrouvé de la confiance le week-end dernier en remportant l’Olympico contre l’OL (3-2) grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang dans le temps additionnel.

Sous la houlette de son entraîneur, Habib Beye, le club phocéen pourra compter sur la profondeur de son effectif et l’expérience de ses cadres pour imposer son rythme. Les Marseillais devront toutefois rester concentrés, éviter les erreurs individuelles et être performants dans les transitions rapides pour ne pas se faire surprendre par la solidité toulousaine.

Toulouse : jouer les trouble-fêtes

Solide en coupe, Toulouse sait se montrer dangereux dans les matchs à élimination directe. L’équipe devra s’appuyer sur sa cohésion, ses contres rapides et sa capacité à exploiter les coups de pied arrêtés pour mettre l’OM en difficulté.

Bien que l’effectif toulousain soit moins expérimenté que celui de l’OM, la motivation et l’habitude de jouer des matchs couperets peuvent faire la différence, surtout si Marseille connaît un passage à vide dans le jeu.

Les confrontations récentes

Les dernières rencontres entre l’OM et le Téfécé tournent largement à l’avantage des Olympiens.

Sur les 10 dernières rencontres :

OM : 7 victoires

Toulouse : 0 victoire

Nuls : 3

Même si l’OM a dominé les rencontres récentes, Toulouse a de quoi poser des problèmes aux Phocéens. Lors de leur premier affrontement de la saison, les Toulousains avaient réussi à décrocher un match nul au Vélodrome (2-2). C’était le le 29 novembre dernier.

Les compos probables

La compo probable de l’OM : De Lange – Weah, Balerdi, Pavard, Emerson – Abdelli, Kondogbia – Greenwood, Nwaneri, Paixão – Aubameyang.

Absent : Höjbjerg (suspendu).

Incertains : Gouiri, Q. Timber (blessés).

La compo probable de Toulouse : Haug – Sidibé, McKenzie, Cresswell – Kamanzi, Casseres, Diop, Methalie – Hidalgo, Emersonn, Gboho.

Absents : Francis, Messali, Magri (blessés).

Incertain : Nicolaisen (blessé).

Les joueurs à suivre

Pour l’OM

Pierre-Emerick Aubameyang : En pleine confiance après son doublé face à l’Olympique Lyonnais le week-end dernier, l’attaquant gabonais est la principale menace offensive marseillaise. Sa vitesse, sa finition clinique et son sens du placement peuvent faire la différence dans ce quart de finale.

Pour Toulouse

Charlie Cresswell : Défenseur central solide, l’Anglais est essentiel pour organiser la défense toulousaine et contrer les attaques marseillaises. Sa lecture du jeu et sa capacité à intervenir dans les duels aériens seront déterminantes pour limiter l’impact des offensives de l’OM.

Les tendances de cotes et marchés

Issue Bookmaker Cote Tendance Victoire OM (1) Unibet 1,58 Stable Match nul (X) Unibet 4,30 Stable Victoire Toulouse (2) Unibet 5,45 Stable

Probabilités implicites approximatives :

OM : 63 %

Nul : 23 %

Toulouse : 18 %

Les bookmakers donnent logiquement l’avantage à l’OM grâce à l’avantage du terrain et à la motivation des Marseillais pour la Coupe de France. Le match nul reste envisageable mais moins probable, tandis que Toulouse, en tant qu’outsider, devra être extrêmement solide et profiter de chaque occasion pour espérer créer la surprise.

Notre pronostic du match OM – Toulouse

Victoire de l’OM et les deux équipes marquent : Marseille devrait contrôler le jeu mais Toulouse pourrait marquer sur une contre-attaque ou un coup de pied arrêté.

: Marseille devrait contrôler le jeu mais Toulouse pourrait marquer sur une contre-attaque ou un coup de pied arrêté. Total de buts > 2,5 : Attendu un match animé avec plusieurs occasions franches.

Scores possibles

3‑1 : OM domine mais Toulouse marque sur un contre rapide.

: OM domine mais Toulouse marque sur un contre rapide. 2‑1 : Victoire marseillaise plus serrée, match disputé jusqu’au bout.

: Victoire marseillaise plus serrée, match disputé jusqu’au bout. 3‑0 : Succès net pour l’OM si Toulouse est dominé.

Ce quart oppose une équipe marseillaise ambitieuse et motivée par la conquête du titre à un Toulouse expérimenté en Coupe, prêt à créer la surprise. La clé du match résidera dans la capacité de l’OM à gérer les transitions et à exploiter les espaces laissés par des Toulousains patients et opportunistes.