OM – Toulouse : le remplaçant d’Höjbjerg fait débat 

L’identité du remplaçant de Pierre-Emile Højbjerg à l’OM face au Toulouse FC en quarts de finale de la Coupe de France (mercredi, 21h) fait débat.

« Tochukwu Nnadi »

« Suspendu après une prestation honorable contre l’OL (3-2), Pierre-Emile Højbjerg laissera sa place au milieu face au Toulouse FC, ainsi que le brassard, qui pourrait revenir à Leonardo Balerdi. Pour moi, la logique mène vers Tochukwu Nnadi. Entré quelques minutes contre les Gones, le Nigérian a signé une apparition propre, appliquée, sans fioritures. On peut même imaginer que Habib Beye l’a lancé dans le bain pour l’acclimater au Vélodrome et à ses nouveaux partenaires après un stage convaincant à Marbella.

Dans un contexte où Quinten Timber reste incertain après sa luxation de l’épaule, j’imagine donc bien Nnadi s’installer devant la défense aux côtés d’Arthur Vermeeren ou de Geoffroy Kondogbia. Profil défensif, discipline tactique, volume de course : le moment semble idéal pour lui confier les clés de l’équilibre marseillais avec un Himad Abdelli plus haut, Hamad Junior Traoré ne m’ayant pas convaincu au poste de meneur. »

Bastien AUBERT

« Himad Abdelli »

« Beye est confronté contre Toulouse à la double absence de Timber et Hojbjerg, qui étaient associés à Kondogbia dans son 4-3-3 initial contre Lyon. Je pense que Kondogbia débutera contre Toulouse, et il serait assez logique que Beye l’associe à Vermeeren ou à Nnadi dans un 4-2-3-1, un système qui a bien fonctionné en fin de match pour renverser l’OL dimanche soir.

Mais perso, j’aimerais voir Beye débuter avec une compo très offensive en associant Abdelli à Kondogbia devant la défense, ce qui permettrait d’aligner un trio Paixao-Greenwood-Nwaneri pour soutenir Aubameyang. Cela promettrait du jeu, et ce serait selon moi la meilleure façon d’emballer ce match contre Toulouse, avant peut-être d’ajouter un deuxième milieu plus défensif pour tenir le score et évolué davantage en transitions. Je le sentirais bien comme ça, mais je m’attends à voir Kondogbia et Vermeeren débuter, car cela offre sans doute plus de garantie à Bazye par rapport à son équilibre d’équipe. »

Laurent HESS

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France