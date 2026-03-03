FC Nantes : les Canaris en mode commando avant Angers, Kantari veut imiter Kombouaré !

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Pour préparer au mieux la rencontre face au Sco, prévue samedi (17 h) à la Beaujoire, le FC Nantes va se mettre au vert jusqu’à vendredi du côté de l’hôtel thalasso d’Arzon dans le Morbihan. Un lieu qui avait porté chance à Antoine Kombouaré la saison passée…

Le moment est critique pour le FC Nantes. Avant-derniers de Ligue 1, à un point du barragiste AJ Auxerre, les Canaris jouent gros samedi (17h) à la Beaujoire face au Angers SCO. Pour préparer ce rendez-vous capital, le staff a décidé de frapper fort : mise au vert prolongée dans le Morbihan. Un choix loin d’être anodin.

Direction Arzon pour un stage commando

Dès mercredi, les Nantais prendront la direction d’Arzon (56), où ils séjourneront à l’hôtel thalasso jusqu’à vendredi. Deux nuits loin de la Jonelière, loin de la pression quotidienne, pour resserrer les liens et se concentrer exclusivement sur l’objectif maintien.

Ce type de mise au vert longue durée est rare en cours de saison. Mais dans le contexte actuel, le staff veut créer un électrochoc mental.

Le message est clair : l’heure est à la mobilisation générale.

Arzon avait souri à Kombouaré

Ce choix stratégique rappelle un précédent heureux. En mai 2025, sous la houlette d’Antoine Kombouaré, le FC Nantes avait déjà rallié Arzon avant un match décisif contre Montpellier HSC.

Résultat ? Une victoire nette 3-0 à la Beaujoire et un maintien assuré.

Aujourd’hui Kantari espère reproduire la même dynamique psychologique. L’idée n’est pas seulement tactique : il s’agit de recréer une unité, une bulle de concentration, un esprit de mission.

Angers, un derby sous haute tension

Face au voisin angevin, le contexte ajoute une pression supplémentaire. Angers reste un adversaire direct dans la lutte pour le maintien. Un succès nantais relancerait totalement la dynamique. Une contre-performance, en revanche, plongerait le club un peu plus dans l’urgence.

La Beaujoire s’annonce bouillante.

Dans ce type de rencontre, l’aspect mental compte autant que la qualité de jeu. En s’isolant quelques jours, les Canaris veulent arriver avec un état d’esprit conquérant, débarrassé du bruit extérieur.

Une survie qui se joue maintenant pour le FC Nantes

La série qui s’ouvre est déterminante pour Nantes. Chaque point vaudra de l’or. En optant pour cette mise au vert façon “opération commando”, le club montre qu’il prend la situation très au sérieux.

Reste à savoir si la recette d’Arzon fonctionnera une nouvelle fois.