Aperçu à Paris en train de prendre un verre avec son ami Achraf Hakimi (PSG) pendant que le Real Madrid perdait contre Getafe (0-1), Kylian Mbappé est critiqué pour attitude.

Depuis la défaite contre Getafe CF (0-1) lundi soir, le climat est devenu irrespirable autour du Real Madrid. Même les médias habituellement favorables à la Maison Blanche ne ménagent plus leurs critiques. Le contenu proposé, l’attitude de certains cadres et l’absence de réaction collective alimentent une crise qui dépasse le simple cadre sportif.

Sur le plateau de El Chiringuito de Jugones, le journaliste Edu Aguirre a évoqué un vestiaire miné par des ego surdimensionnés, au point que le staff n’oserait plus formuler certaines remarques sans risquer de froisser. Une accusation lourde, révélatrice d’un groupe qui aurait perdu en cohésion et en discipline interne.

Mbappé dans la tourmente médiatique

Hier, c’est sur les ondes de El Larguero que le débat a pris une autre ampleur. Le journaliste Manu Carreño s’en est pris frontalement à Kylian Mbappé.

Présenté depuis son arrivée comme le leader du nouveau projet madrilène, l’attaquant français n’a pas assisté à la rencontre face à Getafe. Blessé au genou, il était retourné en France afin d’obtenir un second avis médical et de suivre des soins adaptés. Jusque-là, rien d’anormal.

Ce qui fait polémique, en revanche, c’est sa présence à Paris au moment du match, aperçu en train de prendre un verre avec son ami Achraf Hakimi et d’anciens coéquipiers du Paris Saint-Germain.

Une question d’image plus que de règlement

Dans son éditorial, Manu Carreño a pointé une question d’image et de symbole :

« Ce que tu es, c’est une chose ; l’image que tu renvoies en est une autre. (…) Celui qui veut être le leader d’un projet sportif, je ne sais pas si c’est la meilleure chose à faire que de renvoyer l’image de quelqu’un qui fait la fête pendant que son équipe perd. »

Le journaliste reconnaît que Mbappé n’était pas tenu d’assister à la rencontre s’il suivait un protocole médical. Mais dans un contexte de crise, chaque geste compte. Chaque photo, chaque sortie publique peut être interprétée comme un signal — positif ou négatif.

Et voir celui censé incarner le leadership du Real trinquer à Paris pendant que ses coéquipiers s’inclinaient au Santiago-Bernabéu n’a pas envoyé le message le plus fédérateur.

Le poids du statut

Au-delà du simple épisode, c’est le statut de Mbappé qui cristallise les tensions. Recruté pour porter le projet et incarner le renouveau, il est jugé à l’aune de cette responsabilité. Être leader ne se limite pas aux performances sur le terrain ; cela implique aussi une posture, surtout dans l’adversité.

Dans un club comme le Real Madrid, où la communication est scrutée à l’extrême, l’exemplarité est une exigence permanente. Même blessé, un cadre est attendu dans l’environnement immédiat du groupe, ou du moins dans une posture perçue comme solidaire.

Un timing catastrophique

Il est probable que Mbappé n’ait enfreint aucune règle interne. Son déplacement en France était médicalement justifié. Mais en matière d’image, le timing ne pouvait guère être plus mauvais. La défaite contre Getafe a aggravé la crise sportive, et les images parisiennes ont alimenté le procès en manque d’engagement.

Dans un vestiaire déjà décrit comme fragile et fragmenté, cette séquence médiatique pourrait laisser des traces. Plus que jamais, le Real Madrid traverse une zone de turbulences où chaque détail devient explosif.

Reste à savoir si Mbappé répondra sur le terrain, une fois rétabli. À Madrid, c’est souvent la seule manière d’éteindre l’incendie.

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

07/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League