Une photo diffusée par L’Equipe pour ses 80 ans a valu au FC Nantes une moquerie d’ampleur nationale. Mais les faits sont antérieurs à la reprise du club par Waldemar Kita.

Pour célébrer ses 80 ans, L’Équipe a vu les choses en grand. Numéro spécial, témoignages d’athlètes, clichés iconiques : le quotidien sportif a publié une édition nationale où de nombreuses figures du sport posent avec le journal entre les mains. Parmi elles, une légende vivante du tennis mondial : Rafael Nadal.

Une photo qui n’est pas passée inaperçue. Le compte X “Fédé de la loose” s’en est emparé pour lancer une pique bien sentie à l’encontre du FC Nantes :

« Nadal avait encore des cheveux, la Tour Eiffel n’était pas entourée de plexiglas… Non, une seule chose reste immuable à travers le siècle : Nantes jouait le maintien ».

Une punchline qui a fait sourire certains… et grincer des dents du côté des amoureux des Canaris.

Un héritage glorieux oublié

Car réduire Nantes à un club condamné au maintien est un raccourci cruel pour ceux qui ont connu l’âge d’or. Des années 1960 jusqu’au début des années 2000, la Maison Jaune était un pilier du haut de tableau en Division 1, réputée pour son “jeu à la nantaise”, ses centres de formation prolifiques et ses titres nationaux.

Mais depuis deux décennies, le club a souvent flirté avec la zone rouge. L’arrivée de Waldemar Kita en 2007 marque pour beaucoup le début d’une ère instable, faite de changements d’entraîneurs à répétition, de paris sportifs discutables et d’une identité progressivement diluée. L’héritage glorieux semble s’être effrité saison après saison.

Une photo… antérieure à Kita

Ironie de l’histoire : la photo utilisée pour la moquerie n’a pourtant aucun lien avec la présidence Kita. Elle a été prise le 28 mai 2005, soit deux ans avant son arrivée à la tête du club.

Et cette date reste gravée dans la mémoire collective nantaise.

28 mai 2005 : le maintien comme un titre

Ce jour-là, lors de la dernière journée du championnat, le FC Nantes joue sa survie parmi l’élite. Menacés de relégation, les Canaris accueillent FC Metz à La Beaujoire. La tension est maximale.

Victoire 1-0. Dans le même temps, SC Bastia et SM Caen s’inclinent. Nantes est maintenu.

La Beaujoire explose. Ce soir-là, le maintien est célébré comme un trophée. Les supporters envahissent presque la pelouse, soulagés d’éviter une relégation impensable quelques années plus tôt pour un club habitué à jouer les premiers rôles.

Personne, ou presque, n’imagine alors que cette lutte pour la survie deviendra un scénario récurrent.

De la grandeur au doute permanent

La blague de “Fédé de la loose” fait mal parce qu’elle touche un point sensible : le déclassement progressif d’un monument du football français. Pour les plus jeunes, Nantes rime souvent avec maintien. Pour les anciens, c’est un contresens historique.

L’image de Nadal tenant L’Équipe fige un instant du temps. Mais elle rappelle aussi que, depuis 2005, le FC Nantes n’a jamais totalement retrouvé sa stabilité d’antan. Entre descentes en Ligue 2, saisons galères et rares éclaircies, le club navigue à vue.

Et si la moquerie fait sourire sur les réseaux, elle renvoie surtout à une question plus profonde : quand la Maison Jaune retrouvera-t-elle durablement la lumière ?

