Vainqueur à l’aller (2-1), le Red Star sera à Geoffroy-Guichard samedi pour le choc de la 26e journée de L2. Avec une réelle chance de battre l’ASSE ? Nos journalistes en débattent.

Il a des arguments mais…

Je suis allé voir jouer trois fois le Red Star à Bauer cette saison et je peux témoigner qu’il y a de la qualité dans cette équipe. Mais aussi de sacrées limites. Elle a fait illusion en première partie de saison car elle a surpris tous ses adversaires par son bond qualitatif par rapport au précédent exercice. Elle a en outre, avec Grégory Poirier, un entraîneur qui sait bien exploiter les failles adverses. Les Verts avaient pu s’en rendre compte à l’aller, quand les attaquants du Red Star avaient systématiquement plongé dans le dos de défenseurs mal alignés.

Mais maintenant que tout le monde est prévenu, les adversaires se méfient et restent derrière. Ce qui complique grandement la tâche du Red Star, qui n’a pas encore les joueurs pour faire exploser des verrous. Plongés dans le Chaudron, face à une équipe stéphanoise ayant retrouvé des couleurs, je ne les vois pas réussir un exploit. L’ASSE est supérieure dans toutes les lignes et devrait, je pense, remporter une cinquième victoire consécutive.

Raphaël NOUET

Je ne pense pas

Comme Raphaël je suis confiant pour les Verts. Je le suis depuis la présentation officielle de Philippe Montanier, vu son discours, et je le suis de plus en plus au fil des matchs. Avec lui, l’ASSE a pris 12 points sur 12, un carton plein. Et Montanier a déjà réglé nombre de ses problèmes, notamment avec l’apport de Kanté au milieu, le repositionnement de Boakye, Pedro et Old qui s’imposent sur les côtés, Cardona et Stassin qui retrouvent leur meilleur niveau comme Larsonneur, ou encore la charnière Le Cardinal-Nadé.

Le Red Star est la meilleure équipe de Ligue 2 à l’extérieur. Elle sait prendre des points loin de son vétuste stade Bauer. Samedi soir, l’ASSE devra se méfier et faire un meilleur match que face à Laval ou même à Pau car l’adversité sera supérieure. Mais dans un Chaudron plein à craquer, portés par leur élan, de plus en plus sûrs de leurs forces, je vois les Verts s’imposer et terminer la saison en boulet de canon. Survoler la Ligue 2 comme ils auraient dû le faire depuis le début vu leur effectif. Montanier a remis tout son petit monde dans le droit chemin et j’ai bon espoir que samedi soir, face au Red Star, l’ASSE prenne sa revanche après sa pathétique prestation de l’aller, symbolisée par les errements de Ferreira et Annan, deux joueurs qui, come Horneland, l’avaient bien plombée.

Laurent HESS

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2