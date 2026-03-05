À LA UNE DU 5 MAR 2026
[12:40]ASSE : Un Marseillais réclame le retour des Verts en Ligue 1 !
[12:20]OM : Une star mondiale refusée à Marseille ?
[12:00]OL, RC Lens, Nice, Toulouse, Strasbourg : L’IA désigne son favori pour la Coupe de France après le flop de l’OM !
[11:40]Pronostic Toulouse – OM : nouvelle humiliation ou revanche des Marseillais ?
[11:20]Revue de presse : du renfort pour Genesio au LOSC, un nouveau départ acté au Stade Rennais
[11:00]OM Mercato : un attaquant courtisé par Liverpool pourrait débarquer en catimini à Marseille !
[10:40]RC Lens – OL : Le terrible aveu de Pierre Sage qui ne passe pas auprès des supporters !
[10:20]ASSE : Philippe Montanier en passe de marquer l’histoire, les supporters en folie !
[10:00]OM : La statistique choc d’Habib Beye après l’élimination en Coupe De France…
[09:30]RC Lens Mercato : un transfert XXL pourrait ouvrir la porte au retour de Khusanov ?
Revue de presse : du renfort pour Genesio au LOSC, un nouveau départ acté au Stade Rennais

Par Laurent Hess - 5 Mar 2026, 11:20
Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de Ligue 1 et de Ligue 2, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Alexsandro de retour au LOSC

Après Thomas Meunier, Bruno Genesio enregistre un autre retour de poids, également en défense. En effet, Alexsandro, qui avait manqué la double confrontation face à l’Étoile Rouge de Belgrade en Ligue Europa et les deux victoires en Ligue 1 contre Angers et Nantes, a effectué son retour à l’entraînement collectif. Il a fini de soigner une lésion à un mollet.

Richard Declaude quitte le Stade Rennais

Ouest-France annonce un nouveau départ au Stade Rennais dans la sphère dirigeante. Après Benoit Muller, qui rejoindra Lorient, c’est Richard Declaude, directeur général adjoint en charge de la partie business, qui quitte le SRFC après sept ans et demi passés au club. Il aura œuvré sous quatre présidents : Olivier Létang, Nicolas Holveck, Olivier Cloarec et Arnaud Pouille.

