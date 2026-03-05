Pronostic Toulouse – OM : nouvelle humiliation ou revanche des Marseillais ?

Voici l’analyse complète du match de la 25e journée de Ligue 1 entre Toulouse et l’OM, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’Olympique de Marseille espérait sauver sa saison par un parcours glorieux en Coupe de France, mais les rêves des Olympiens se sont envolés ce mercredi soir, après leur piteuse élimination aux tirs au but face à Toulouse (2-2, 3-4 tab) en quart de finale. Les hommes d’Habib Beye ne peuvent désormais se concentrer que sur le championnat et retrouveront samedi (21h05) le Téfécé, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Quatrièmes à deux points du podium, les Marseillais vont tenter d’aller chercher la troisième place d’ici la fin de la saison.

Ligue 1 – Toulouse vs OM

Samedi 7 mars 2026 · 21h05 · Stadium de Toulouse

Toulouse : imposer sa loi à domicile

Le Téfécé peut se targuer d’avoir éliminé l’OM en quart de finale de Coupe de France et arrive au Stadium avec confiance. Toulouse mise sur sa solidité défensive et son jeu collectif pour gêner les Olympiens. À domicile, l’équipe toulousaine cherchera à tirer parti de la cohésion de son groupe et de sa connaissance du terrain pour créer des difficultés à Marseille.

L’accent sera mis sur la maîtrise du milieu de terrain, la rapidité sur les contres et la gestion des phases de transition, afin de profiter des pertes de balle adverses.

OM : repartir sur une dynamique positive

L’OM arrive à Toulouse après un coup dur en Coupe de France, mais cette défaite pourrait devenir un catalyseur pour se relancer en Ligue 1. Les Marseillais ont l’opportunité de réduire l’écart avec le podium et de montrer leur détermination à rester dans la course au Top 3.

Leur attaque, menée par des joueurs rapides et techniques, sera essentielle pour percer la défense toulousaine. L’OM devra aussi limiter les pertes de balle et améliorer sa concentration défensive, notamment dans les premières minutes, où Toulouse pourrait être le plus dangereux.

Les confrontations récentes

Hormis le match de Coupe de ce mercredi, les dernières rencontres entre l’OM et le Téfécé tournent largement à l’avantage des Olympiens.

Sur les 10 dernières rencontres :

OM : 6 victoires

Toulouse : 0 victoire

Nuls : 4

La victoire toulousaine en Coupe de France montre que les Marseillais peuvent être bousculés, mais l’OM reste performant en Ligue 1, même à l’extérieur.

Les compos probables

La compo probable de Toulouse : Restes – Sidibé, McKenzie, Cresswell – Dönnum, Casseres, Diop, Methalie – Vignolo, Hidalgo, Gboho.

Absents : Francis, Messali, Magri (blessés).

Incertain : Cresswell (blessé).

La compo probable de l’OM : Rulli – Weah, Balerdi, Aguerd, Emerson – Q. Timber, Höjbjerg – Greenwood, Nwaneri, Paixão – Aubameyang.

Absent : aucun.

Incertains : Timber, Mmadi, Gouiri (blessés).

Les joueurs à suivre

Pour Toulouse

Aron Dönnum : L’ailier norvégien a été l’un des grands artisans de la qualification toulousaine en Coupe de France mercredi face à l’OM. Très remuant sur son côté, il a constamment mis en difficulté la défense marseillaise grâce à sa vitesse et sa qualité de percussion. S’il parvient à reproduire la même performance, il pourrait encore poser de sérieux problèmes aux Olympiens.

Pour l’OM

Mason Greenwood : L’attaquant marseillais a trouvé le chemin des filets sur penalty lors du quart de finale de Coupe de France face à Toulouse. Sa qualité de frappe, sa capacité à créer le danger et son sang-froid dans la surface en font l’une des principales menaces offensives de l’OM. Dans un match important pour la course au podium, Mason Greenwood pourrait être l’homme décisif côté marseillais.

Les tendances de cotes : l’OM favori malgré la Coupe de France

Issue Bookmaker Cote Tendance Victoire Toulouse (1) Unibet 3,00 Stable Match nul (X) Unibet 3,48 Stable Victoire OM (2) Unibet 2,18 Stable

Probabilités implicites approximatives :

Toulouse : 33 %

Nul : 29 %

OM : 46 %

Les bookmakers donnent un léger avantage à l’OM, malgré la victoire de Toulouse en Coupe de France mercredi. Les Marseillais apparaissent globalement plus solides sur la durée d’un match de championnat, mais le Téfécé reste une équipe difficile à manœuvrer au Stadium et pourrait profiter de la confiance acquise lors de leur dernière confrontation.

Notre pronostic du match Toulouse – OM

OM ou match nul : L’OM possède l’expérience et la qualité technique pour repartir avec un résultat positif, mais Toulouse peut créer des surprises à domicile.

: L’OM possède l’expérience et la qualité technique pour repartir avec un résultat positif, mais Toulouse peut créer des surprises à domicile. Les deux équipes marquent : Les deux équipes disposent de profils offensifs capables de trouver le chemin des filets.

Scores possibles :

1‑1 : scénario le plus probable, match équilibré et disputé

: scénario le plus probable, match équilibré et disputé 1‑2 pour l’OM : si Marseille parvient à concrétiser ses occasions et sa domination technique

: si Marseille parvient à concrétiser ses occasions et sa domination technique 2‑1 pour Toulouse : si le Téfécé profite des erreurs marseillaises et joue sur la dynamique de la Coupe

Ce duel oppose un Toulouse confiant après sa victoire en Coupe à un OM déterminé à rester dans la course au podium. Le Stadium pourrait offrir un match intense, avec des occasions pour chaque équipe et un suspense jusqu’au coup de sifflet final.