À LA UNE DU 5 MAR 2026
[16:16]Real Madrid : Arbeloa s’emballe pour Mbappé mais…
[16:00]ASSE : Montanier a son plan pour Lamba, il pourrait innover avec Soumahoro
[15:30]OM – OL : la comparaison surprenante entre un joueur marseillais et un influenceur lyonnais !
[15:00]ASSE Mercato : Polémique autour d’une pépite belge qui enflamme les supporters !
[14:40]OM Mercato : Un joueur Ligue des champions pour faire oublier la saison ?
[14:20]Un ex du FC Nantes porte chance à un club de Ligue 1 !
[14:00]OM : La métaphore très osée d’un chroniqueur de L’Équipe du Soir fait le buzz !
[13:25]ASSE : Coup dur pour Philippe Montanier qui perd un cadre !
[13:00]ASSE : Pluie de bonnes nouvelles pour Montanier avant le choc contre le Red Star !
[12:40]ASSE : Un Marseillais réclame le retour des Verts en Ligue 1 !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : Polémique autour d’une pépite belge qui enflamme les supporters !

Par Louis Chrestian - 5 Mar 2026, 15:00
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

L’actualité mercato de l’AS Saint-Étienne ne se limite pas aux rumeurs de transferts. Cette semaine, une simple information venue de Belgique a déclenché une véritable guerre de mots entre supporters sur les réseaux sociaux.

Selon le média spécialisé Jeunes Footeux, les Verts suivraient de près le jeune milieu de terrain belge Arthur Piedfort, considéré comme l’une des promesses du football belge.

Mais cette piste, qui aurait pu enthousiasmer les supporters stéphanois, a rapidement viré à la polémique.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Un média belge critique l’ASSE

Tout est parti d’une publication du compte X Signal Foot BE, un média spécialisé dans le suivi des jeunes talents belges.

Dans son message, le média affirme qu’Arthur Piedfort mérite “clairement mieux” que l’AS Saint-Étienne, estimant que le club stéphanois serait trop instable pour accueillir et développer un jeune joueur prometteur.

Une déclaration qui n’a évidemment pas laissé indifférents les fans des Verts.

Les supporters stéphanois montent au créneau

Très vite, les réactions se sont multipliées sur X. De nombreux supporters de l’ASSE ont répondu directement au média belge pour défendre l’image du club.

Pour eux, qualifier Saint-Étienne de club instable est injuste, surtout dans un contexte où les Verts sont en pleine reconstruction sportive.

Certains rappellent également :

  • l’histoire immense du club
  • la ferveur unique du stade Geoffroy-Guichard
  • et surtout la possible remontée en Ligue 1, qui pourrait changer totalement la perception du projet sportif.

Dans les réponses, beaucoup de fans affirment même que Saint-Étienne reste une destination idéale pour un jeune joueur cherchant du temps de jeu et un environnement passionné.

Une rumeur mercato qui prend une autre dimension

Au final, cette rumeur autour d’Arthur Piedfort aura surtout eu le mérite de relancer les débats autour de l’attractivité de l’ASSE.

Entre médias étrangers sceptiques et supporters stéphanois convaincus du renouveau du club, la discussion dépasse désormais largement le simple transfert.

Une chose est sûre : si le milieu belge venait réellement à rejoindre les Verts, il arriverait dans un club où la passion des supporters ne fait clairement aucun doute.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot