ASSE Mercato : Polémique autour d’une pépite belge qui enflamme les supporters !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’actualité mercato de l’AS Saint-Étienne ne se limite pas aux rumeurs de transferts. Cette semaine, une simple information venue de Belgique a déclenché une véritable guerre de mots entre supporters sur les réseaux sociaux.

Selon le média spécialisé Jeunes Footeux, les Verts suivraient de près le jeune milieu de terrain belge Arthur Piedfort, considéré comme l’une des promesses du football belge.

Mais cette piste, qui aurait pu enthousiasmer les supporters stéphanois, a rapidement viré à la polémique.

Un média belge critique l’ASSE

Tout est parti d’une publication du compte X Signal Foot BE, un média spécialisé dans le suivi des jeunes talents belges.

Dans son message, le média affirme qu’Arthur Piedfort mérite “clairement mieux” que l’AS Saint-Étienne, estimant que le club stéphanois serait trop instable pour accueillir et développer un jeune joueur prometteur.

Une déclaration qui n’a évidemment pas laissé indifférents les fans des Verts.

Saint-Étienne est sur Arthur Piedfort selon @Jeunesfooteux …



Il mérite clairement mieux. pic.twitter.com/kY6r4OmQgP — Signal Foot BE (@SignalFootBE) March 3, 2026

Les supporters stéphanois montent au créneau

Très vite, les réactions se sont multipliées sur X. De nombreux supporters de l’ASSE ont répondu directement au média belge pour défendre l’image du club.

Pour eux, qualifier Saint-Étienne de club instable est injuste, surtout dans un contexte où les Verts sont en pleine reconstruction sportive.

Certains rappellent également :

l’ histoire immense du club

la ferveur unique du stade Geoffroy-Guichard

et surtout la possible remontée en Ligue 1, qui pourrait changer totalement la perception du projet sportif.

Dans les réponses, beaucoup de fans affirment même que Saint-Étienne reste une destination idéale pour un jeune joueur cherchant du temps de jeu et un environnement passionné.

C'est simple depuis le cas stassin t'as trop la haine contre Sainté et tu oses vouloir retourner la situation en te positionnant en victime, lâche notre club et respecte le ! Merci — flo (@flocourtial42) March 5, 2026

Une rumeur mercato qui prend une autre dimension

Au final, cette rumeur autour d’Arthur Piedfort aura surtout eu le mérite de relancer les débats autour de l’attractivité de l’ASSE.

Entre médias étrangers sceptiques et supporters stéphanois convaincus du renouveau du club, la discussion dépasse désormais largement le simple transfert.

Une chose est sûre : si le milieu belge venait réellement à rejoindre les Verts, il arriverait dans un club où la passion des supporters ne fait clairement aucun doute.