OM : La métaphore très osée d’un chroniqueur de L’Équipe du Soir fait le buzz !

Par Louis Chrestian - 5 Mar 2026, 14:00
La saison agitée de l’Olympique de Marseille continue d’alimenter les débats dans les médias. Sur le plateau de L’Équipe du Soir, une comparaison inattendue a particulièrement marqué les esprits.

Le chroniqueur Éric Blanc a utilisé une métaphore pour le moins surprenante afin d’illustrer l’irrégularité et les désillusions vécues par le club phocéen cette saison.

Une comparaison très imagée

En plein débat sur la situation marseillaise, Éric Blanc a lâché une formule qui a rapidement fait réagir :

« L’OM me fait penser à une stripteaseuse : tu ne sais pas si elle va enlever le haut ou le bas en premier… mais elle termine à poil. »

À travers cette image provocatrice, le chroniqueur voulait illustrer la manière dont les espoirs marseillais semblent progressivement disparaître au fil de la saison.

Une saison pleine de frustrations

Sur le terrain, l’Olympique de Marseille traverse effectivement une période compliquée.

Entre résultats irréguliers, éliminations dans certaines compétitions et une instabilité globale, le club peine à trouver une vraie continuité dans ses performances. Au Stade Vélodrome, les supporters vivent une saison faite d’espoirs… souvent suivis de désillusions.

Une phrase déjà très commentée

La sortie d’Éric Blanc n’a évidemment pas tardé à circuler sur les réseaux sociaux. Comme souvent avec les débats de L’Équipe du Soir, la séquence a suscité de nombreuses réactions.

Certains internautes ont salué l’humour de la comparaison, tandis que d’autres supporters marseillais ont jugé la métaphore un peu excessive pour évoquer un club aussi historique que l’OM.

Une chose est sûre : la saison marseillaise continue de faire parler, et les punchlines autour du club phocéen ne semblent pas prêtes de s’arrêter.

