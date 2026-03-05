ASSE : Montanier a son plan pour Lamba, il pourrait innover avec Soumahoro

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

À deux jours de la rencontre entre l’ASSE et le Red Star FC, Philippe Montanier a fait le point sur son groupe lors d’une conférence de presse organisée à L’Étrat. Entre une nouvelle blessure, le retour progressif de Chico Lamba et l’éventuelle montée en puissance d’Aboubaka Soumahoro, l’entraîneur stéphanois a dévoilé plusieurs pistes pour la suite de la saison.

Un coup dur avec la blessure de Tardieu

La mauvaise nouvelle concerne Florian Tardieu. Le milieu de terrain de l’ASSE s’est blessé au mollet et ne pourra pas participer au match contre le Red Star.

Un forfait qui réduit les options au milieu de terrain pour Montanier, même si le technicien reste confiant dans les solutions disponibles au sein de son effectif.

Le retour progressif de Chico Lamba

Bonne nouvelle en revanche pour les Verts : le retour de Chico Lamba se rapproche.

Le défenseur s’est entraîné normalement toute la semaine, mais le staff préfère avancer avec prudence.

« Chico s’est entraîné normalement mais il manque encore de rythme. Il va d’abord reprendre avec la réserve », a expliqué Montanier.

Le joueur devrait donc effectuer son retour avec l’équipe réserve, dans deux week-ends, à L’Etrat, avant d’être réintégré dans le groupe professionnel.

Nadé et Le Cardinal, une charnière solide pour l’ASSE

En attendant le retour de Lamba, la défense stéphanoise de l’ASSE continue de donner satisfaction. La charnière composée de Mickaël Nadé et Julien Le Cardinal fonctionne particulièrement bien.

Montanier n’a pas caché son admiration pour les performances de Nadé.

« Mickaël est extrêmement fiable. Il apporte puissance, vitesse et un très bon pied gauche. Je le trouve de plus en plus proactif et il est toujorus connecté à l’équipe. A l’instar des autres défenseurs je suis satisfait de ses prestations.»

Quant à Le Cardinal, son expérience semble avoir rapidement stabilisé l’arrière-garde stéphanoise depuis son arrivée. « C’est une bonne chose d’avoir le choix entre de bons joueurs, avec Julien Le Cardinal qui apporte son expérience et qui s’est très bien adapté. Depuis son arrivée, il rayonne et cela se ressent sur ses partenaires. »

Une possible innovation avec Soumahoro

Si certaines recrues hivernales de l’ASSE ont déjà gagné du temps de jeu, d’autres patientent encore.

C’est notamment le cas d’Aboubaka Soumahoro, que Montanier continue d’observer de près.

Le technicien a laissé entendre qu’il pourrait tester une nouvelle utilisation du joueur.

« C’est un défenseur central gaucher, mais je pense qu’il peut aussi nous aider au poste de milieu défensif. C’est un jeune joueur avec un gros potentiel. Ce n’est pas facile de se faire une place dans une défense qui fonctionne bien mais il travaille bien. C’est à lui d’être prêt si la porte s’ouvre.»

Une polyvalence qui pourrait devenir un atout précieux dans la rotation de l’effectif.

Une concurrence saine dans le groupe à l’ASSE

Pour Montanier, la situation actuelle est plutôt positive. La défense fonctionne bien, plusieurs joueurs poussent derrière et le retour de Lamba offrira encore plus d’options.

L’entraîneur devra bientôt faire des choix.

« Quand Chico sera là, j’aurai des décisions à prendre. Mais c’est une bonne chose d’avoir plusieurs bons joueurs. »