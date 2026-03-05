Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Face au TFC (2-2, 3 t.a.b. à 4), Mason Greenwood s’est placé loin de ses supporters de l’OM. Certains ont parlé d’un désintérêt de sa part mais c’était tout le contraire…

L’élimination de l’Olympique de Marseille face au Toulouse FC (2-2, 3 t.a.b. à 4) en Coupe de France a laissé des traces. Sportivement bien sûr, mais aussi visuellement. Une image a particulièrement marqué les esprits : celle de Mason Greenwood, isolé pendant la séance de tirs au but au Vélodrome.

Une attitude mal interprétée

Premier tireur marseillais, Greenwood avait pourtant montré la voie dès la 2e minute en transformant un penalty dans le temps réglementaire. Mais lors de la séance décisive, l’Anglais s’est positionné loin du groupe, entre le rond central et la ligne de touche, multipliant les allers-retours, seul.

Sur les réseaux sociaux, les interprétations ont fusé : signe de fracture dans le vestiaire ? Nouvelle illustration de tensions internes ? Certains y ont même vu la preuve d’un malaise persistant, notamment dans sa relation avec Medhi Benatia.

Pourtant, une vidéo relayée par le compte X Big City Nights offre un éclairage différent.

Un stress difficile à contenir

On y voit un Greenwood concentré, scrutant chaque tentative, incapable de rester immobile. Loin d’être détaché ou boudeur, l’ailier semble au contraire submergé par la pression. Une manière très personnelle de gérer le stress, en mouvement permanent, plutôt qu’en cercle avec ses coéquipiers.

Dans ces moments extrêmes, chaque joueur réagit différemment. Certains se regroupent, d’autres s’isolent pour canaliser leurs émotions. Les images montrent un joueur tendu, investi, qui vit intensément la séance. L’issue défavorable n’a donc pu que renforcer sa frustration.

Un avenir déjà scellé ?

Au-delà de cette séquence, la question de son futur revient avec insistance. Sous contrat jusqu’en 2029, Greenwood ne devrait pourtant pas s’inscrire dans la durée à Marseille. Selon plusieurs tendances internes, l’OM envisagerait une vente dès cet été.

La raison est autant sportive qu’économique. La cote de l’Anglais est élevée, et une cession permettrait de rééquilibrer les finances, surtout si la qualification en UEFA Champions League échappe aux Phocéens au terme d’une saison déjà très compliquée.

Dans ce contexte tendu, la moindre image devient symbole. Mais dans le cas de Greenwood, l’isolement apparent relevait sans doute davantage d’un trop-plein d’émotions que d’un désengagement. Reste à savoir si cette soirée douloureuse n’a pas marqué l’un de ses derniers grands rendez-vous sous le maillot olympien.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)