FC Barcelone, PSG : la demande en mariage ringarde de Lionel Messi à Antonella Roccuzzo

Par Raphaël Nouet - 6 Mar 2026, 00:00
Antonella Roccuzzo et Lionel Messi avant le gala The Best de la FIFA.
Lionel Messi a révélé comment il avait demandé en mariage Antonella Roccuzzo. Il jure avoir tenté d’être romantique mais force est de constater qu’il en était loin !

Souvent moqué pour son côté renfermé, Lionel Messi l’est aussi dans la vie privée. Antonella Roccuzzo a récemment expliqué qu’il a souvent besoin de s’enfermer dans sa bulle et que, dans ces cas-là, elle fait en sorte que ses enfants ne le dérangent pas. Force est de constater que l’octuple Ballon d’Or est bien plus doué sur le terrain qu’en dehors. On en veut pour preuve le récit de sa demande en mariage, dont il a partagé le déroulé lors d’une interview à un média argentin…

« Trouvons une date et marions-nous »

« Bon, ça faisait un moment que nous étions ensemble, nous avions déjà deux enfants. Alors, un soir, on est sortis dans un restaurant à Barcelone et nous avons passé la nuit dans un hôtel. C’est là que je l’ai demandé en mariage. J’ai essayé de faire ça de façon assez romantique mais vu que ça faisait longtemps que nous étions ensemble, ça a été quelque chose comme « Trouvons une date et marions-nous ». »

Le restaurant et la nuit à l’hôtel, c’était parfait. En revanche, pour la déclaration, il repassera. Mais on a compris depuis longtemps qu’exprimer ses sentiments n’est pas le fort de Lionel Messi, à l’immense exception de cette conférence de l’été 2021, quand il avait annoncé son départ du FC Barcelone…

