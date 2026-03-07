À LA UNE DU 7 MAR 2026
[19:30]Real Madrid : une polémique a éclaté après la victoire à Vigo, Arbeloa en première ligne
[19:02]ASSE : un seul changement dans la compo de Montanier pour affronter le Red Star
[18:57]FC Nantes – Angers SCO (0-1) : le naufrage continue, les tops et flops des Canaris
[18:19]RC Lens : un groupe décimé pour affronter Metz, deux jeunes à la rescousse
[18:11]FC Nantes : les ultras nantais humilient les Kita en plein match !
[18:00]OM Mercato : Benatia freiné net, un stop brutal tombe pour ce défenseur central
[17:30]FC Barcelone Mercato : un énorme transfert pour un serial buteur cet été, le PSG menacé !
[17:00]RC Lens : une énorme nouvelle tombe pour l’avenir d’un taulier de Pierre Sage !
[16:40]PSG Mercato : Luis Enrique s’agace en interne et pourrait déclencher un transfert XXL
[16:20]ASSE : les Verts mis sous pression avant d’affronter le Red Star
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes – Angers SCO (0-1) : le naufrage continue, les tops et flops des Canaris

Par William Tertrin - 7 Mar 2026, 18:57
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Les tops et flops des joueurs du FC Nantes après la défaite pour le derby face à Angers SCO (0-1).

Ce samedi, le FC Nantes n’avait pas le droit à l’erreur, mais s’est encore pris les pieds dans le tapis en perdant à la Beaujoire face à Angers. Un but d’Amine Sbaï à la 52e a suffi à anéantir les Canaris, toujours relégables, et qui auront deux semaines pour préparer la réception de Strasbourg le 22 mars, étant donné que le match face au PSG a été reporté. En attendant, l’avenir d’Ahmed Kantari paraît de plus en plus menacé.

Les tops

LOPES

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Comme contre Lille, il a tenté de repousser le danger avec un premier arrêt devant Koyalipou à la 21e, mais doit quand même s’incliner sur le but de Sbaï, même s’il doit peut-être mieux fermer le côté gauche. Il continue ensuite à multiplier les interventions pour maintenir son équipe en vie, pour rien finalement (3 arrêts au total).

Les flops

AWAZIEM

Il laisse Sbaï dans un fauteuil en pleine surface, et l’attaquant angevin a tout le temps d’ajuster sa volée du droit pour ouvrir le score. Terrible marquage qui coûte très cher.

LEPENANT

Avec un flop par ligne, il a une nouvelle fois été très (trop) en-dessous au milieu de terrain. Pas assez agressif avec Cozza devant Lefort, passeur décisif sur le but, il dévisse complètement sa frappe alors qu’il était seul dans la surface à droite (35e)

GANAGO

Il se procure les meilleures situations, mais sa conduite de balle à la 20e minute est tout simplement catastrophique. Lancé en profondeur, il ne parvient pas à esquiver la sortie de Koffi et manque une énorme opportunité d’ouvrir le score. Quelques instants plus tard, sa seule frappe du match file bien trop au-dessus de la cage adverse.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot