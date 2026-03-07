FC Nantes – Angers SCO (0-1) : le naufrage continue, les tops et flops des Canaris

Les tops et flops des joueurs du FC Nantes après la défaite pour le derby face à Angers SCO (0-1).

Ce samedi, le FC Nantes n’avait pas le droit à l’erreur, mais s’est encore pris les pieds dans le tapis en perdant à la Beaujoire face à Angers. Un but d’Amine Sbaï à la 52e a suffi à anéantir les Canaris, toujours relégables, et qui auront deux semaines pour préparer la réception de Strasbourg le 22 mars, étant donné que le match face au PSG a été reporté. En attendant, l’avenir d’Ahmed Kantari paraît de plus en plus menacé.

Les tops

LOPES

Comme contre Lille, il a tenté de repousser le danger avec un premier arrêt devant Koyalipou à la 21e, mais doit quand même s’incliner sur le but de Sbaï, même s’il doit peut-être mieux fermer le côté gauche. Il continue ensuite à multiplier les interventions pour maintenir son équipe en vie, pour rien finalement (3 arrêts au total).

Les flops

AWAZIEM

Il laisse Sbaï dans un fauteuil en pleine surface, et l’attaquant angevin a tout le temps d’ajuster sa volée du droit pour ouvrir le score. Terrible marquage qui coûte très cher.

LEPENANT

Avec un flop par ligne, il a une nouvelle fois été très (trop) en-dessous au milieu de terrain. Pas assez agressif avec Cozza devant Lefort, passeur décisif sur le but, il dévisse complètement sa frappe alors qu’il était seul dans la surface à droite (35e)

GANAGO

Il se procure les meilleures situations, mais sa conduite de balle à la 20e minute est tout simplement catastrophique. Lancé en profondeur, il ne parvient pas à esquiver la sortie de Koffi et manque une énorme opportunité d’ouvrir le score. Quelques instants plus tard, sa seule frappe du match file bien trop au-dessus de la cage adverse.