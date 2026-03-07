Real Madrid : une polémique a éclaté après la victoire à Vigo, Arbeloa en première ligne

Álvaro Arbeloa, l’entraîneur du Real Madrid, a pointé du doigt certains de ses joueurs après la victoire face au Celta Vigo. Eduardo Camavinga est notamment dans la liste.

Après la victoire 2-1 du Real Madrid contre le Celta Vigo, l’entraîneur madrilène Álvaro Arbeloa a fait parler de lui avec une déclaration qui n’est pas passée inaperçue. Lors de sa conférence de presse, il a salué l’engagement de ses joueurs sur le terrain, mais sa formulation a rapidement été interprétée comme un message adressé à ceux qui étaient absents.

« Je suis très, très heureux pour la personnalité, pour les gens qui ont voulu pousser et qui ont voulu venir », a-t-il déclaré, soulignant l'investissement des présents, mais laissant entendre une critique voilée pour les autres.

Le Real Madrid a affronté le Celta avec de nombreux joueurs indisponibles, entre blessures et suspensions, dont plusieurs titulaires habituels. Parmi eux, Eduardo Camavinga a particulièrement retenu l’attention des médias. Le milieu français, qui n’a pas joué à Vigo pour une infection dentaire, s’était entraîné normalement la veille avant d’être finalement laissé à Madrid. Certains journalistes y ont vu un rappel implicite d’Arbeloa sur l’importance de la présence et de l’implication, même en cas de problème physique.

Arbeloa a salué les jeunes

Malgré cette polémique, Arbeloa a tenu à féliciter les jeunes joueurs qui ont répondu présent dans ce contexte difficile. Thiago Pitarch, César Palacios et Manuel Ángel ont été mis en avant pour leur performance, prouvant que le club dispose de solutions dans un effectif fragilisé.

La petite phrase de l’entraîneur intérimaire a déclenché des réactions contrastées : certains supporters saluent l’exigence et la rigueur du coach, tandis que d’autres défendent Camavinga et jugent la critique publique injuste. Dans un vestiaire déjà secoué par les blessures et les résultats mitigés, cette déclaration pourrait peser sur la cohésion de l’équipe.

Le Real Madrid doit désormais se concentrer sur ses prochaines échéances, notamment la Ligue des champions face à Manchester City, où chaque choix d’effectif sera scruté. La question de la présence et de l’engagement de chaque joueur reste plus que jamais au centre des discussions au sein du club.