Real Madrid : Ester Exposito vs Virginia Fonseca, le duel Mbappé – Vinicius Jr version WAGs

Par Raphaël Nouet - 9 Mar 2026, 01:00
Kylian Mbappé et Vinicius Jr célébrant un but du Real Madrid.
Maintenant que la relation entre Kylian Mbappé et Ester Exposito a été révélée, les supporters du Real Madrid se demandent quel est le couple le plus people de la Maison Blanche.

Lorsque Kylian Mbappé s’est enfin engagé avec le Real Madrid, à l’été 2024, Vinicius Jr a été contraint de reculer dans la hiérarchie. Jusque-là, le Brésilien était l’incontestable star de la Maison Blanche, le joueur le plus populaire et le mieux payé. Mais avec l’arrivée du Français, il est passé au second plan. Pire : sur le terrain aussi, il a dû abandonner son leadership pour se mettre à la disposition de l’ancien Parisien. S’en est suivi des mois de doutes mais également quelques tensions entre les deux hommes. Tout ça semble, a priori, réglé. Mais le duel entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr pourrait déborder dans la sphère people.

Plutôt l’actrice espagnole ou la présentatrice américano-brésilienne ?

En effet, depuis que la romance entre l’attaquant français et Ester Exposito a été dévoilée, les fans du Real Madrid se posent une question : quel est le couple le plus glamour ? Kylian Mbappé et Ester Exposito ou Vinicius Jr et Virginia Fonseca ? D’un côté, une actrice et mannequin espagnole, de l’autre une présentatrice et influenceuse américano-brésilienne. Deux blondes incendiaires au physique renversant. Faites votre choix !

Real Madrid

