Auteur d’une prestation remarquée face au Red Star (2-0), Kévin Pedro a reçu les éloges de son entraîneur Philippe Montanier. Le technicien de l’ASSE n’a pas hésité à comparer la polyvalence de son jeune défenseur à celle de Bafodé Diakité, ancien cadre du LOSC.

La prestation de Kevin Pedro contre le Red Star (2-0) n’est pas passée inaperçue à l’ASSE. Après le match, Philippe Montanier a tenu à saluer la performance du jeune défenseur des Verts, buteur, allant jusqu’à établir un parallèle avec Bafodé Diakité, qu’il a connu par le passé.

Montanier compare Pedro à Diakité

« J’avais un joueur comme ça à Toulouse qui était Bafodé Diakité, lui il était bon dans les quatre postes : latéral gauche, latéral droit, central gauche, central droit. Pour un entraîneur, c’est du pain béni d’avoir cette polyvalence-là », a expliqué Montanier. Le coach de l’ASSE voit justement chez Pedro cette capacité rare à briller à plusieurs postes défensifs. « Kevin, c’est étonnant d’être si jeune et d’être si bon aux deux postes parce qu’il ne faut pas oublier que c’est un défenseur central. Je le trouve très bon aussi en défenseur central mais sur le côté, il sait bien défendre, il sait attaquer et il trouve de plus en plus de connexions avec ses ailiers. »

« Il a été monstrueux sur son côté droit »

Au-delà de son but, Montanier a surtout apprécié l’ensemble de la prestation de son joueur face au Red Star. « Il a été monstrueux sur son côté droit. Il monte de plus en plus devant et apporte cette touche offensive que l’on voit chez les latéraux modernes. Sa finition sur le but était magistrale. » Le coach de l’ASSE insiste également sur l’état d’esprit de son joueur, qu’il juge exemplaire. Travailleur et à l’écoute, Pedro cherche constamment à progresser, notamment dans le domaine offensif. « Les défenseurs demandent parfois de travailler la finition à l’entraînement. On a vu que dans un match difficile, cela peut faire la différence », conclut Montanier. S’il continue de la sorte, Pedro a un avenir radieux devant lui.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

14/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2