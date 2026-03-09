Alors que l’ASSE s’est brillamment imposée devant le Red Star ce samedi à Geoffroy-Guichard (2-0), Philippe Montanier s’est fait remarquer contre l’arbitrage en fin de match.

Une victoire… et un coup de chaud. L’ASSE a parfaitement rempli sa mission ce samedi à Geoffroy-Guichard en dominant le Red Star (2-0). Mais au-delà du succès des Verts, un autre épisode a marqué la fin de rencontre : l’énervement de Philippe Montanier sur son banc. Arrivé récemment dans le Forez pour remplacer Eirik Horneland, l’entraîneur stéphanois s’est distingué en fin de match en écopant d’un carton jaune après avoir contesté une situation liée à un changement tardif.

Montanier fulmine contre l’arbitrage

Après la rencontre, Philippe Montanier n’a pas caché sa frustration face à la gestion de cette situation par le corps arbitral. Au micro de beIN SPORTS, le technicien stéphanois a expliqué pourquoi il avait fini par hausser le ton : « Je demande à mes joueurs de laisser l’arbitre arbitrer. Nous sommes calmes mais ça fait quatre minutes que je demande le changement, le quatrième arbitre n’arrive pas à le faire, nous sommes en fin de match donc je hausse la voix. » Montanier affirme pourtant avoir tenté de rester mesuré tout au long de la rencontre. « Gaël Angoula que je connais très bien me dit qu’il ne faut pas faire ça mais si je ne fais pas ça, comment j’arrive à faire le changement ? », s’interroge-t-il.

Une sortie très directe

L’entraîneur de l’ASSE a ensuite poursuivi son explication avec un mélange de colère et d’ironie, estimant avoir été sanctionné alors qu’il cherchait simplement à faire passer son message : « J’étais en colère car je me tiens tranquille, je fous la paix aux arbitres et je récolte un carton jaune. Donc la question que je me pose, est-ce qu’il ne faut pas que je m’énerve comme les autres ? » Avant d’ajouter, dans un ton plus léger malgré la tension : « J’adore Gaël, c’est un super mec et un super arbitre, j’ai entrainé son frère mais il doit être au dessus de ça. Il doit me dire : « Philippe calme-toi, c’est bientôt terminé », mais il est plus énervé que moi et ce n’est pas le rôle de l’arbitre. Je l’embrasse quand même, c’est un Normand. »

Un avertissement qui pourrait peser à l’ASSE

Si l’épisode prête presque à sourire, il pourrait néanmoins avoir des conséquences. En cas de récidive, Philippe Montanier s’exposerait à une suspension, ce qui priverait l’ASSE de son entraîneur sur le banc dans une période importante. Un scénario que les Verts préféreraient éviter, alors que l’équipe reste encore jeune et a besoin d’un cadre solide pour aborder la fin de saison. L’ASSE devra en effet rapidement se reconcentrer sur le terrain. Lors de la prochaine journée de Ligue 2, les Stéphanois se déplaceront sur la pelouse de Grenoble. Un match qui s’annonce piégeux face à une équipe toujours difficile à manœuvrer à domicile. Et pour les Verts, l’objectif sera clair : confirmer leur succès face au Red Star… tout en évitant que la tension ne monte à nouveau sur le banc.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2