OM : bagarre géante au Brésil, deux ex-Marseillais expulsés dans un chaos total (vidéo)

La finale du championnat mineiro entre Cruzeiro EC et Atlético Mineiro a basculé dans un chaos total dimanche soir. Ce qui devait être un grand rendez-vous du football brésilien s’est transformé en bagarre générale d’une rare violence, nécessitant même l’intervention de la policeAu total, l’arbitre de la rencontre a distribué 23 cartons rouges, un chiffre exceptionnel à ce niveau de compétition. Parmi les joueurs expulsés figurent deux anciens de l’Olympique de Marseille : Gerson et Renan Lodi.

Une fin de match qui dégénère totalement

La rencontre était déjà très tendue dans les dernières minutes lorsque la situation a complètement dégénéré.

Selon plusieurs médias brésiliens, dont Globo Esporte, une altercation a éclaté sur la pelouse entre plusieurs joueurs des deux équipes. En quelques secondes, l’échauffourée s’est transformée en bagarre générale impliquant titulaires, remplaçants et membres des staffs.

Les images diffusées par les chaînes brésiliennes montrent des scènes particulièrement violentes : certains joueurs apparaissent blessés, d’autres en sang, tandis que des groupes se poursuivent sur la pelouse.

23 expulsions, un chiffre exceptionnel

Face à l’ampleur des incidents, l’arbitre n’a pas hésité à sanctionner massivement les protagonistes.

Selon le rapport officiel relayé par la presse locale, 23 personnes ont été expulsées : joueurs, remplaçants et membres des staffs.

Un nombre extrêmement rare dans le football professionnel et qui témoigne de la violence de la scène.

Deux anciens joueurs de l’OM impliqués

Parmi les expulsés figurent deux joueurs bien connus des supporters marseillais.

Le milieu de terrain Gerson, qui a porté le maillot de l’OM entre 2021 et 2023, s’est retrouvé impliqué dans la bagarre collective.

Même sanction pour Renan Lodi, passé par Marseille lors de la saison 2023-2024, lui aussi expulsé après les incidents.

Les deux joueurs évoluent aujourd’hui respectivement sous les couleurs de Cruzeiro et de l’Atlético Mineiro.

La police obligée d’intervenir

Face à l’ampleur des tensions, les forces de police ont dû intervenir autour du terrain afin de ramener le calme.

Les agents ont sécurisé la zone autour de la pelouse pour éviter que la situation ne dégénère davantage.

Ces images spectaculaires ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux et des médias sportifs brésiliens.

Cet épisode est déjà considéré comme l’un des incidents disciplinaires les plus marquants du football sud-américain ces dernières années.

Le nombre d’expulsions et la violence des images ont provoqué un énorme retentissement au Brésil.

Les instances locales devraient désormais étudier les sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées aux joueurs impliqués.

Une chose est sûre : cette finale restera dans les mémoires… mais pas pour des raisons sportives.