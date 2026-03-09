Real Madrid : un ancien coach du PSG en pole pour remplacer Arbeloa

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

La situation d’Alvaro Arbeloa sur le banc du Real Madrid semble de plus en plus fragile. Promu en équipe première pour succéder à Xabi Alonso, l’ancien défenseur madrilène n’a pas réussi à convaincre sur la durée. Face aux résultats décevants et aux critiques de plus en plus nombreuses en Espagne, la direction merengue envisagerait déjà un changement d’entraîneur pour la saison prochaine.Et selon ESPN, un ancien coach du Paris Saint-Germain pourrait bien être le favori pour prendre la relève…

Arbeloa ne convainc pas au Real Madrid

Lorsque le Real Madrid a décidé de confier l’équipe première à Alvaro Arbeloa, certains supporters espéraient voir une trajectoire similaire à celle de Zinedine Zidane.

Ancien entraîneur du Real Madrid Castilla, Arbeloa connaissait parfaitement le club et ses jeunes joueurs.

Mais sur le terrain, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Selon les médias espagnols, le technicien aurait déjà perdu plus de matches que Xabi Alonso en deux fois moins de temps.

Une statistique qui fragilise fortement sa position.

Klopp s’éloigne du Real Madrid, Zidane ne reviendra pas

Pendant plusieurs semaines, le nom de Jürgen Klopp a été évoqué pour prendre les commandes de la Casa Blanca.

L’entraîneur allemand, désormais responsable du football chez Red Bull, fait partie des rares techniciens de très haut niveau potentiellement disponibles.

Mais son agent, Marc Kosicke, a récemment refroidi les rumeurs.

« Jürgen Klopp est très heureux dans son rôle actuel chez Red Bull. Les rumeurs concernant des négociations avec le Real Madrid ne sont que des rumeurs pour l’instant. »

Même si la porte n’est pas totalement fermée, cette piste semble aujourd’hui moins probable.

Pochettino, une option très sérieuse

Selon ESPN, Florentino Pérez a pris acte que son rêve de faire revenir Zinedine Zidane était impossible à réaliser, et il aurait désormais un autre nom en tête : Mauricio Pochettino.

Actuellement sélectionneur de l’États-Unis depuis septembre 2024, l’Argentin est sous contrat avec la fédération américaine jusqu’au 31 juillet 2026.

Sa mission principale consiste à préparer l’équipe américaine pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera notamment aux États-Unis.

Cependant, une arrivée au Real Madrid pourrait devenir envisageable après la compétition.

Mbappé pourrait peser dans la décision

Un autre élément pourrait jouer en faveur de Pochettino : sa relation avec Kylian Mbappé.

Lors de leur collaboration au PSG, les deux hommes entretenaient de très bonnes relations.

Pour Florentino Pérez, ce facteur pourrait être important dans la gestion du vestiaire madrilène.

De plus, Pochettino connaît bien la Liga pour y avoir évolué comme joueur et entraîneur avec l’RCD Espanyol.

Un choix stratégique pour le Real Madrid

La direction madrilène travaillerait actuellement sur une short-list de plusieurs entraîneurs, mais Mauricio Pochettino ferait clairement partie des profils étudiés avec attention. Et l’Argentin serait très intéressé.

Si la situation sportive du Real Madrid ne s’améliore pas rapidement, le club pourrait accélérer sa réflexion.

Une chose est certaine : le banc du Real Madrid pourrait encore connaître un nouveau bouleversement l’été prochain.