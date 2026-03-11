Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Vahid Halilhodzic a neuf matches pour sauver le FC Nantes d’une relégation en Ligue 2 qui lui tend les bras. Des choix forts vont tomber.

Le ménage pourrait commencer très vite. Nommé pour sauver le FC Nantes lors des neuf dernières journées de Ligue 1, Vahid Halilhodzic n’a pas de temps à perdre. Le technicien bosniaque devrait rapidement faire des choix forts afin de bâtir une équipe capable d’aller chercher le maintien.

Quatre joueurs déjà menacés ?

Pour mener à bien cette mission délicate, Halilhodzic devrait s’appuyer avant tout sur des joueurs expérimentés et habitués aux joutes de la Ligue 1. Une stratégie qui rappelle son premier passage sur le banc du FC Nantes lors de la saison 2018-2019, où le coach bosniaque avait déjà privilégié des profils aguerris pour stabiliser l’équipe et la maintenir avec brio. Dans ce contexte, certains jeunes éléments du club pourraient voir leur temps de jeu drastiquement diminuer. Sur le réseau social X, le compte Atlas avance même plusieurs noms qui pourraient faire les frais de ce virage : « Tati, Leroux, Guirassy et Tabibou peuvent déjà faire leurs valises. Bon choix pour l’opération maintien. »

L’expérience privilégiée

Rien ne garantit pour l’instant que Halilhodzic écartera totalement ces joueurs. Mais la tendance semble claire : dans une lutte pour le maintien, l’entraîneur du FC Nantes devrait privilégier une ossature composée d’éléments plus expérimentés. Avec seulement neuf matches pour inverser la dynamique et éviter une relégation en Ligue 2, chaque choix comptera. Et dans ce contexte d’urgence, la formation nantaise pourrait temporairement passer au second plan.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)