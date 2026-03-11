L’ASSE avance ses pions pour la remontée en Ligue 1 et a levé le voile sur sa première cible : Antoine Mendy, jeune défenseur central sénégalais de l’OGC Nice. À tout juste 21 ans, le Marseillais de naissance s’impose au mercato alors que les Verts, dauphins de Ligue 2, veulent bâtir une arrière-garde solide pour la Ligue 1.

Rien n’est encore joué, mais la dynamique est là : l’ASSE occupe actuellement la deuxième place de Ligue 2 et rêve d’un retour au sommet. Pour y parvenir, le club forézien prépare déjà l’été avec un recrutement ambitieux ciblant des jeunes talents capables d’apporter de l’impact dès la saison prochaine. Signe d’une préparation anticipée, la cellule de recrutement s’est rapprochée du dossier d’un défenseur international qui coche toutes les cases recherchées pour relancer la machine.

Antoine Mendy : un jeune défenseur sénégalais qui monte

Né à Marseille, Antoine Mendy a rapidement pris la direction du haut niveau. Aujourd’hui pilier de l’OGC Nice, ce grand défenseur (1,87 m) affiche un parcours solide et une progression éclair. À seulement 21 ans, il totalise déjà 5 sélections avec le Sénégal et aligne des stats convaincantes : 16 matchs joués sur 25 possibles en Ligue 1 cette saison, 1288 minutes passées sur le terrain et une belle constance dans l’engagement, même s’il a écopé de 5 cartons jaunes.

Âge : 21 ans (né le 27 mai 2004)

Poste : Défenseur central (peut dépanner arrière ou milieu droit)

Club actuel : OGC Nice

Contrat jusqu’en 2028

Valeur marchande estimée : 4 M€

Pour découvrir ses récentes performances, son rôle en club et son potentiel, retrouvez le profil complet d’Antoine Mendy à l’OGC Nice.

Mendy convoité en Bundesliga

L’intérêt stéphanois ne laisse personne indifférent, mais l’ASSE n’est pas seule sur le coup. Selon Africafoot, le club allemand de Wolfsburg est attentif à la situation du jeune Sénégalais et pourrait s’inviter dans la bataille. Malgré un contrat longue durée à Nice (jusqu’en 2028), la trajectoire de Mendy alimente déjà les spéculations autour de son avenir. Sa cote, en progression régulière depuis 2022, achève de placer le joueur au centre des convoitises estivales.

Concurrence avec Wolfsburg, qui suit de près le dossier

Saint-Étienne à l’affût d’un renfort en cas de montée

Mendy sous contrat à Nice jusqu’en 2028

Valeur actuelle : 4 millions d’euros

La bataille pour cet élément prometteur pourrait marquer l’ouverture du marché, mais rien n’est encore acté comme l’expliquent les derniers échos du mercato stéphanois. Toujours d’après Africafoot, une chose est sûre : Mendy est la cible prioritaire de Kilmer Sports Ventures pour la montée en Ligue 1 en fin de saison.