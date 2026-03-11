Revue de presse espagnole : Flick promet l’enfer à Newcastle à Barcelone, le Real Madrid rêve toujours d’Haaland !

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Voici la revue de presse espagnole en date du mercredi 11 mars 2026.

MARCA : « Rodeo rojiblanco »

La spectaculaire victoire de l’Atlético Madrid contre un faible Tottenham en 8es de finale aller de la Ligue des Champions fait plaisir à Marca. Antoine Griezmann et Julian Alvarez ont brillé.

SPORT : « Sauvés »

Un but de Lamine Yamal dans le temps additionnel a sauvé le FC Barcelone d’une défaite à Newcastle (1-1). Hansi Flick est lucide : « Avec le ballon, nous n’avons pas été bons. Sans ballon, on a été bien, on a bien lutté. Ce n’est pas facile de jouer dans ce stade et avec cette ambiance. Nous avons fait des erreurs, nous devons nous améliorer. La fatigue est normale, nous avons eu beaucoup de matchs. Nous verrons un match différent au Camp Nou. »

MUNDO DEPORTIVO : « À la limite »

Le FC Barcelone a frôlé la correctionnelle hier à Newcastle mais Yamal a sauvé les apparences. Le retour au Camp Nou s’annonce bouillant la semaine prochaine. Eden Hazard confie à L’Équipe que le meilleur joueur qu’il ait croisé se nomme Lionel Messi : « J’ai joué contre lui avec Chelsea. Je l’ai croisé avec le Real. La Belgique aussi contre l’Argentine. Il était intouchable. »

AS : « Le Real sera toujours le Real »

Pep Guardiola craint le Real Madrid avant le choc contre Manchester City (21h). De son côté, Florentino Pérez rêverait toujours d’associer Kylian Mbappé à Erling Haaland au mercato. Pour l’instant, les planètes n’ont jamais été alignées pour une telle opération.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)