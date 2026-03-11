ASSE : sans Larsonneur, 3 capitaines émergent pour Montanier

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

L’AS Saint-Étienne va devoir s’adapter. Touché musculairement face au Red Star FC (2-0), Gautier Larsonneur devrait manquer le déplacement crucial à Grenoble. Une absence qui pose une double question pour Philippe Montanier : qui gardera les buts… et surtout qui portera le brassard de capitaine ?

Depuis deux saisons, Larsonneur incarne le leadership de l’ASSE. Son indisponibilité oblige donc le staff à repenser l’équilibre du vestiaire dans une fin de championnat particulièrement tendue.

Larsonneur vers un forfait confirmé

Sorti en grimaçant samedi dernier, le portier stéphanois souffrirait d’un problème musculaire au psoas, une blessure délicate pour un gardien. Depuis, il n’a pas repris l’entraînement collectif au Centre sportif Robert-Herbin de L’Étrat.

Selon les informations dévoilées sur le plateau de l’émission Club ASSE sur TL7, Larsonneur ne devrait pas être rétabli pour affronter le Grenoble Foot 38 ce week-end. Il pourrait même manquer la réception du FC Annecy, son retour étant plutôt envisagé après la trêve internationale.

Dans ce contexte, Brice Maubleu devrait logiquement assurer l’intérim dans les cages.

Julien Le Cardinal, la tentation du leadership naturel

Arrivé cet hiver, Julien Le Cardinal s’est imposé comme une recrue majeure. Buteur dès sa première apparition contre Montpellier, l’ancien Brestois apporte expérience, calme et autorité.

Montanier ne cesse de louer son influence dans le vestiaire. Son profil de leader naturel en fait un candidat crédible pour porter le brassard. Mais son arrivée récente pourrait constituer un frein : le technicien pourrait privilégier un joueur plus ancien dans le groupe.

Mickaël Nadé, le lieutenant fidèle

Formé au club, Mickaël Nadé fait figure de valeur sûre. Solide dans la charnière centrale et très respecté dans le vestiaire, il incarne la continuité du projet stéphanois.

Son rôle est toutefois souvent perçu comme celui d’un lieutenant discret, plus que d’un capitaine charismatique. Un choix de stabilité plutôt que d’autorité forte.

Aïmen Moueffek, l’option symbolique

Autre cadre potentiel : Aïmen Moueffek. Le milieu formé à l’ASSE est l’un des doyens du vestiaire malgré son jeune âge.

Freiné par des pépins physiques et relégué sur le banc ces dernières semaines, il traverse une période plus compliquée. Mais s’il retrouvait une place de titulaire, lui confier le brassard serait un signal fort envoyé par Montanier.

Un choix stratégique pour la montée

Dans une Ligue 2 plus serrée que jamais, la gestion du leadership peut peser lourd. L’absence de Larsonneur oblige Montanier à trancher entre expérience récente, fidélité au club ou symbole de formation interne.

Quel que soit son choix, le brassard stéphanois aura une importance capitale pour maintenir la dynamique positive des Verts… et poursuivre la course vers la remontée en Ligue 1.