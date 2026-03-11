ASSE : Maçon et Batubinsika sont tombés sur un os en Grèce, les Verts le connaissent bien !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

L’AEK Athènes affrontait Larissa ce week-end dans le championnat grec. Avec trois anciens joueurs de l’ASSE…

Les supporters de l’ASSE avaient les yeux tournés vers la Grèce ce week-end. Un duel particulier opposait en effet trois anciens défenseurs stéphanois lors de la rencontre entre l’AEK Athènes et l’AEL Larissa.

D’un côté, Harold Moukoudi, leader du championnat avec l’AEK. De l’autre, Dylan Batubinsika et Yvann Maçon, engagés dans une lutte intense pour le maintien avec Larissa.

Moukoudi décisif dès le début

Titulaire et capitaine de l’AEK, Harold Moukoudi a rapidement pris les choses en main.

Le défenseur central a inscrit l’unique but de la rencontre dès la 5e minute, offrant une précieuse victoire à son équipe (1-0).

Il s’agit de son deuxième but de la saison, confirmant son importance dans le dispositif athénien. Solide derrière, dangereux sur coups de pied arrêtés, l’ancien Stéphanois s’impose comme un véritable patron en Grèce.

Batubinsika et Maçon retrouvent du temps de jeu

En face, Dylan Batubinsika et Yvann Maçon ont eux aussi disputé l’intégralité de la rencontre.

Arrivés à Larissa après une période compliquée à Saint-Étienne sous les ordres d’Eirik Horneland, les deux défenseurs retrouvent enfin du rythme et de la confiance.

Leur impact se fait déjà sentir. Depuis leur arrivée, Larissa affiche un visage plus solide et commence à sortir progressivement de la zone rouge.

Des trajectoires relancées après l’ASSE

Ce duel symbolise parfaitement les chemins différents empruntés par ces trois anciens Verts.

Moukoudi poursuit son ascension en Grèce, lui qui a déjà été sacré champion avec l’AEK il y a trois ans et a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2029.

De leur côté, Batubinsika et Maçon tentent de relancer leur carrière dans un contexte plus délicat mais porteur d’espoir.