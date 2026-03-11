OM : une pépite fait craquer Habib Beye !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

L’Olympique de Marseille pourrait bientôt offrir une chance à un nouveau talent. Selon plusieurs échos venus de l’environnement marseillais, Habib Beye suivrait de très près les performances de Victor Joseph, jeune meneur de jeu de 19 ans arrivé cet hiver en provenance du FC Sochaux-Montbéliard.

Auteur de débuts très prometteurs avec la réserve olympienne, le gaucher pourrait rapidement frapper à la porte du groupe professionnel.

Des débuts remarqués avec la réserve de l’OM

Depuis son arrivée à l’OM pour environ 200 000 €, Victor Joseph n’a pas tardé à se faire remarquer.

Avec 4 buts en 4 matches, le numéro 10 impressionne par sa qualité technique, sa vision du jeu et sa créativité dans les derniers mètres.

Un rendement qui n’a pas échappé au staff marseillais, toujours attentif aux jeunes profils capables d’apporter une touche différente dans l’animation offensive.

Selon certaines sources proches du club, une intégration progressive avec les pros pourrait intervenir dès la fin de saison… voire plus tôt si les circonstances s’y prêtent.

Une formation solide et structurée

Né à Paris le 10 avril 2006, Victor Joseph s’est construit dans plusieurs structures réputées.

Passé par le Paris FC et le Red Star FC, il a ensuite intégré l’INF Clairefontaine, une étape clé dans son développement.

Sa technique et sa lecture du jeu s’y sont affinées, avant qu’il ne poursuive sa progression à l’AAS Sarcelles puis au centre de formation de Sochaux, reconnu pour la qualité de son travail avec les jeunes.

Ce parcours explique en partie l’intérêt manifesté par l’OM, toujours en quête de talents à fort potentiel.

Une expérience internationale déjà précieuse

Malgré son jeune âge, Victor Joseph possède déjà un bagage intéressant.

International U20 avec Haïti, il a été confronté à des contextes compétitifs variés, renforçant sa maturité et sa capacité d’adaptation.

Pour Marseille, miser sur ce type de profil représente un investissement sur l’avenir, avec l’espoir de voir éclore une nouvelle pépite au Vélodrome.

