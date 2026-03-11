OL : une ancienne pépite du FC Barcelone menace les Gones

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Il fut un temps où, à La Masia, un nom revenait avec insistance dès que l’on évoquait la prochaine superstar du FC Barcelone : Ilaix Moriba. Milieu de terrain précoce, puissant et techniquement brillant, le joueur formé en Catalogne incarnait l’avenir du club. Mais son départ précipité en 2021 a bouleversé une trajectoire qui semblait toute tracée. Aujourd’hui, après plusieurs années compliquées, l’Hispano-Guinéen renaît sous les couleurs du Celta de Vigo, futur adversaire de l’OL en Ligue Europa.

Une ascension fulgurante au Barça

L’OL va croiser sur sa route le Celta Vigo et un ancien joueur à qui un avenir brillant était promis. Lancé en Liga lors de la saison 2020-2021 par Ronald Koeman, Ilaix Moriba impressionne immédiatement. À seulement 18 ans, il enchaîne les titularisations et démontre une palette rare : volume de jeu impressionnant, puissance dans les duels et qualité technique héritée de la formation barcelonaise.

En Espagne, l’enthousiasme est total. Beaucoup voient déjà en lui un futur titulaire indiscutable du Barça, capable d’incarner la nouvelle génération après l’ère des Xavi ou Andrés Iniesta.

Le choix du RB Leipzig qui change tout

À l’été 2021, contre toute attente, Moriba quitte la Catalogne pour rejoindre le RB Leipzig.

Un transfert estimé à environ 16 millions d’euros, qui laisse un goût amer en interne. Le Barça refuse de s’aligner sur les exigences salariales du joueur et de son entourage, tandis que le club allemand lui promet un projet ambitieux et des émoluments conséquents.

Mais en Bundesliga, la réalité est brutale. Concurrence féroce, temps de jeu limité, prêts peu concluants au Valence CF puis au Getafe CF : la carrière du milieu semble alors s’enliser.

La renaissance inattendue au Celta

L’été 2024 marque un tournant. Prêté au Celta Vigo, Moriba saisit cette ultime opportunité pour relancer sa carrière. Sous la houlette de son entraîneur Claudio Giráldez, il retrouve confiance, responsabilités et continuité.

Résultat : une saison 2024-2025 pleine, qui pousse le club galicien à lever son option d’achat pour environ 6 millions d’euros.

Depuis, le milieu s’impose comme l’un des joueurs les plus complets du championnat espagnol.

Un profil devenu indispensable

Plus mature et plus constant, Moriba n’est plus seulement un joueur capable d’éclairs. Il s’est transformé en véritable couteau suisse, capable d’évoluer en sentinelle, relayeur ou meneur avancé.

Sa capacité à casser les lignes par la course rappelle parfois le style d’un Yaya Touré, toutes proportions gardées. Mais c’est surtout sa régularité et son impact dans les grands matchs qui impressionnent aujourd’hui les observateurs.

L’Europe déjà aux aguets

Avec une clause libératoire estimée à 30 millions d’euros, Ilaix Moriba pourrait rapidement redevenir un acteur majeur du mercato estival. Plusieurs clubs européens suivent de près son évolution, séduits par sa polyvalence et son expérience déjà riche malgré son jeune âge.

Le Barça, lui, observe à distance la renaissance d’un talent qu’il pensait voir briller sous son maillot pendant de longues années. Une histoire qui rappelle à quel point les choix de carrière peuvent changer le destin d’un joueur… mais aussi celui d’un club.