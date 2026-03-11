ASSE : le verdict tombe pour Gautier Larsonneur

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

La victoire face au Red Star FC (2-0) a permis à l’AS Saint-Étienne de confirmer sa dynamique exceptionnelle sous les ordres de Philippe Montanier. Mais derrière ce succès précieux dans la course à la montée se cache une très mauvaise nouvelle : la blessure de son capitaine et gardien titulaire, Gautier Larsonneur.

Selon Peuple Vert, les examens médicaux réalisés en début de semaine ont confirmé les craintes du staff de l’ASSE. Le portier souffre d’une déchirure musculaire, une blessure qui pourrait l’éloigner des terrains plusieurs semaines. Des informations qui confirment celles glissées hier par Michel Roux sur le plateau de Club ASSE, sur TL7, et relayées sur notre site.

Un diagnostic redouté confirmé

Dès la fin de la rencontre, Philippe Montanier avait laissé transparaître son inquiétude. Le gardien avait ressenti une vive douleur après un dégagement, laissant penser à une lésion musculaire au niveau du quadriceps ou du psoas.

Le verdict médical est désormais tombé : la déchirure est bien réelle.

Depuis, Larsonneur a été contraint de manquer les premières séances collectives et enchaîne les soins spécifiques afin de réduire la durée de son indisponibilité.

Une situation frustrante pour un joueur qui s’était imposé comme l’un des piliers du projet stéphanois cette saison.

Un nouveau défi physique pour le capitaine des Verts

Ce n’est pas la première fois que Gautier Larsonneur doit composer avec une blessure importante. Lors de la saison précédente, il avait déjà dû serrer les dents pour participer aux barrages malgré des douleurs persistantes.

Sa capacité à revenir plus tôt que prévu avait impressionné le staff médical et ses coéquipiers. Cette détermination reste aujourd’hui intacte.

En interne, on souligne son professionnalisme et son engagement total dans sa rééducation.

Mais cette fois, la prudence pourrait primer.

En son absence, pour qui le brassard à l’ASSE ?

Avec une avance confortable dans la course au podium de Ligue 2, l’ASSE pourrait choisir de ménager son capitaine lors des prochaines rencontres face au Grenoble Foot 38 et au FC Annecy.

L’objectif est clair : retrouver un Larsonneur proche de son meilleur niveau pour les échéances cruciales du sprint final.

En attendant, c’est vraisemblablement Brice Maubleu qui devrait assurer l’intérim dans les cages stéphanoises. Une responsabilité importante dans une période où chaque point peut peser lourd.

Leader naturel du vestiaire, Larsonneur incarne bien plus qu’un simple gardien pour les Verts. Son absence pourrait obliger Montanier à réorganiser son équilibre défensif et son leadership sur le terrain.

Malgré tout, l’ASSE reste en position favorable dans la lutte pour la montée.

Et si l’on connaît la mentalité du capitaine stéphanois, une chose est certaine : il fera tout pour revenir plus vite que prévu et aider son équipe à atteindre son objectif ultime.

La course contre la montre est lancée…

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

14/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2