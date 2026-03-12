ASSE : pluie de mauvaises nouvelles pour les supporters avant Grenoble !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Les supporters de l’AS Saint-Étienne vont devoir s’armer de patience et de discipline pour le déplacement à Grenoble Foot 38 ce week-end.

À l’approche de cette affiche de la 27ᵉ journée de Ligue 2, la préfecture de l’Isère a publié deux arrêtés stricts pour encadrer la venue des supporters stéphanois. Une série de restrictions qui tombe comme une douche froide pour les fans des Verts.

Déplacement ultra encadré pour les supporters stéphanois

La préfecture évoque un « contentieux historique » entre les supporters grenoblois et stéphanois pour justifier ces mesures. Résultat : le déplacement sera particulièrement surveillé.

Les supporters de l’AS Saint-Étienne ne pourront accéder au Stade des Alpes qu’à une seule condition :

👉 effectuer le déplacement en bus officiel.

Un point de rendez-vous a été fixé à 17 heures sur l’aire d’autoroute de l’Île Rose à Voreppe, où les bus seront ensuite escortés par les forces de l’ordre jusqu’au stade. Après la rencontre, le dispositif sera identique pour le trajet retour.

Mais ce n’est pas tout.

Les autorités interdisent également la présence des supporters stéphanois ou de toute personne se comportant comme telle dans le centre-ville de Grenoble :

📅 du vendredi 13 mars à 00h00

📅 jusqu’au dimanche 15 mars à 2 heures

Autrement dit, aucun rassemblement ni présence identifiable des fans des Verts ne sera toléré en ville durant tout le week-end.

De nombreuses interdictions autour du match

Un second arrêté vient compléter le dispositif sécuritaire.

Entre le samedi 14 mars à 8 heures et le dimanche 15 mars à 8 heures, plusieurs objets seront strictement interdits sur la commune de Grenoble :

artifices de divertissement (catégories F2 et F3)

combustibles corrosifs

carburants transportables

gaz inflammables

armes ou objets assimilés

objets permettant de dissimuler tout ou partie du visage

Certaines dérogations sont prévues dans le texte, mais l’objectif est clair : éviter tout incident autour de la rencontre.

Une signature qui ne passe pas inaperçue

Ironie du sort, ces arrêtés sont signés par Catherine Séguin, actuelle préfète de l’Isère… et ancienne préfète de la Loire.

Un nom qui parle forcément aux supporters de l’AS Saint-Étienne, car ses relations avec les groupes ultras stéphanois avaient été particulièrement tendues.

Beaucoup se souviennent notamment de l’épisode du retour des Magic Fans dans le Chaudron lors de la saison 2022-2023 de Ligue 2, justement face à Grenoble Foot 38.

Ce jour-là, les membres du Kop Nord avaient quitté la tribune après quelques minutes seulement, leurs deux tambours ayant été bloqués à l’entrée du stade, car arrivés trop tard selon les autorités. L’affaire avait donné lieu à un échange de communiqués particulièrement tendu entre les ultras et la préfecture.

Un contexte politique sensible

Les relations entre les groupes ultras stéphanois et les autorités ont continué de se tendre ces dernières saisons.

On se souvient notamment du projet de dissolution visant les groupes historiques de supporters des Verts, soutenu à l’époque par Bruno Retailleau, ancien ministre de l’Intérieur.

Dans son entourage figurait notamment Franck Robine, directeur de cabinet du ministre et mari de Catherine Séguin.

Un contexte qui nourrit aujourd’hui la méfiance d’une partie des supporters stéphanois, déjà frustrés par ces nouvelles restrictions.

Un match sous haute tension

Entre rivalité régionale, encadrement policier et souvenirs encore vifs entre supporters et autorités, cette rencontre entre Grenoble Foot 38 et AS Saint-Étienne s’annonce particulièrement tendue en tribunes comme autour du stade.

Sur le terrain, les Verts auront besoin du soutien de leurs fans pour poursuivre leur objectif de remontée.

Mais une chose est sûre : ce déplacement à Grenoble s’annonce déjà comme l’un des plus encadrés de la saison pour les supporters stéphanois.