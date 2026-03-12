ASSE : les supporters ont choisi le futur capitaine en l’absence de Larsonneur

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Coup dur pour l’AS Saint-Étienne. Alors que les Verts tentaient de retrouver de la stabilité dans cette saison mouvementée, leur capitaine Gautier Larsonneur a été contraint de lever le pied après une blessure musculaire confirmée en début de semaine.

Une absence qui pourrait peser lourd dans le vestiaire stéphanois… mais qui relance aussi le débat autour du brassard de capitaine.

Larsonneur a serré les dents jusqu’au bout

Tout a commencé en seconde période lors de la dernière rencontre des Verts. Après un dégagement, Gautier Larsonneura immédiatement ressenti une douleur et a signalé un problème physique au banc stéphanois.

La crainte d’une blessure musculaire s’est rapidement installée.

Malgré la gêne, le portier des Verts a refusé d’abandonner ses partenaires. Il a même continué à défendre sa cage avec détermination, réalisant quelques minutes plus tard une intervention décisive sur un coup franc de Ryad Hachem.

Une attitude qui résume parfaitement la mentalité du capitaine stéphanois : combattif et exemplaire.

À la fin de la rencontre, le gardien s’est immédiatement dirigé vers les vestiaires pour effectuer un premier bilan avec le staff médical.

Philippe Montanier déjà inquiet

Après la rencontre, l’entraîneur des Verts Philippe Montanier ne cachait pas son inquiétude face aux premières observations.

« Il se faisait diagnostiquer par le médecin. Il n’était pas optimiste, donc j’espère qu’il se trompe. Mais on verra dans la semaine. C’est le seul point noir de la soirée et c’est un gros point noir. »

Le technicien stéphanois évoquait alors une blessure musculaire, possiblement au quadriceps ou au psoas.

Les examens réalisés quelques jours plus tard ont malheureusement confirmé les craintes :

le capitaine des Verts souffre d’une déchirure musculaire.

Depuis, Larsonneur suit un programme de soins et de travail spécifique pour tenter de réduire la durée de son indisponibilité.

Les supporters ont déjà leur capitaine

Avec l’absence du gardien stéphanois, une question agite désormais les supporters de l’AS Saint-Étienne : qui doit récupérer le brassard ?

Et pour beaucoup d’entre eux, la réponse semble évidente.

Arrivé lors du mercato hivernal, Julien Le Cardinal s’est rapidement imposé comme un véritable leader de la défense stéphanoise.

Solide sur le terrain, vocal dans l’organisation défensive et déjà très respecté dans le vestiaire, le défenseur semble incarner parfaitement le rôle de relais du capitaine.

Logiquement cela devrait être Le Cardinal. C'est le patron de cette défense en plus d'avoir un état d'esprit remarquable.

Le genre de joueur qui en plus d'être bon se donne à 200%, on a clairement envie d'aller au combat avec ce genre de joueur. — Sebgoan (@Sebgoan) March 12, 2026

Un état d’esprit de leader

Interrogé sur France Bleu, Julien Le Cardinal n’a d’ailleurs pas caché son exigence et son état d’esprit.

« Un risque de relâchement ? Oui, ça peut être le risque. Mais au vu de l’état d’esprit de l’équipe, je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Personnellement, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. »

Avant de poursuivre avec un message clair pour le groupe :

« On a encore beaucoup de choses à améliorer, donc on ne doit pas se relâcher. On a des cadres dans l’équipe qui ont de l’expérience et qui sont importants pour le groupe. Je ne suis pas quelqu’un qui fait les choses à moitié. »

Des propos qui illustrent parfaitement son rôle de leader naturel, sur le terrain comme dans le vestiaire.

Le nouveau patron de la défense ?

Si la décision finale reviendra au staff de Philippe Montanier, une tendance semble déjà se dégager.

Dans une période cruciale de la saison, Julien Le Cardinal pourrait bien s’imposer comme le relais naturel de Gautier Larsonneur, et porter le brassard en son absence.

Pour beaucoup de supporters de l’AS Saint-Étienne, le choix est déjà fait :

le nouveau leader des Verts est tout trouvé.