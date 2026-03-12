ASSE : Philippe Montanier annonce des mauvaises nouvelles avant Grenoble

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

À quelques jours d’un déplacement important à Grenoble Foot 38, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne Philippe Montanier a fait le point sur l’état de son effectif.

Et si la dynamique sportive est positive, les nouvelles ne sont pas toutes rassurantes côté infirmerie, notamment pour le capitaine stéphanois.

Larsonneur forfait, Tardieu absent plusieurs semaines

Premier coup dur pour les Verts : Gautier Larsonneur devrait manquer les deux prochaines rencontres.

Touché à la cuisse, le gardien et capitaine de l’ASSE est contraint de lever le pied, même si le staff espère le récupérer rapidement après la trêve.

« Touché à la cuisse, Gautier Larsonneur sera certainement forfait pour les deux prochains matchs. La trêve nous laisse plus de temps, l’objectif est qu’il revienne juste après. »

Une absence importante pour les Stéphanois, même si Montanier s’est montré rassurant concernant son remplaçant Brice Maubleu :

« Mais on est très rassurés par Brice Maubleu qui est un gardien de haut niveau. »

Autre mauvaise nouvelle : Florian Tardieu sera absent plusieurs semaines, tandis que Mahmoud Jaber poursuit toujours un travail individuel.

Un léger motif d’espoir toutefois : Chico Lamba va mieux et devrait reprendre du rythme avec la réserve ce week-end.

🎙️ Philippe Montanier avant #GF38ASSE 🏥 : "Touché à la cuisse, Gautier Larsonneur sera certainement forfait pour les deux prochains matchs. La trêve nous laisse plus de temps, l’objectif est qu’il revienne juste après. Mais on est très rassurés par Brice Maubleu qui est un… pic.twitter.com/TxDBSOaOms — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 12, 2026

Une série de victoires… qui ne garantit rien

Malgré les blessures, l’AS Saint-Étienne reste sur cinq victoires consécutives, une dynamique impressionnante en Ligue 2.

Mais pour Philippe Montanier, il est hors de question de se reposer sur ces résultats.

« Ces cinq victoires consécutives ne nous garantissent rien pour l’avenir. On se doit d’être concentré, de ne pas oublier ce qu’on a fait, mais de remettre les compteurs à zéro. »

Le technicien stéphanois rappelle que le dernier succès face au Red Star FC a été particulièrement difficile.

« Gagner durement montre qu’on n’a pas de marge et qu’on se doit d’être à 100% de nos capacités. » 🎙️ Philippe Montanier : "Ces cinq victoires consécutives ne nous garantissent rien pour l’avenir. On se doit d’être concentré, de ne pas oublier ce qu’on a fait, mais de remettre les compteurs à zéro. Face au Red Star, c’était très difficile. Gagner durement montre qu’on n’a pas… pic.twitter.com/pCV4lPii4E — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 12, 2026

Un déplacement piège à Grenoble

Montanier s’attend également à un match compliqué face au Grenoble Foot 38, une équipe solide défensivement.

« Grenoble ? Ce ne sera pas facile. C’est une équipe qui n’a encaissé que deux buts sur ces cinq derniers matchs. »

Le coach des Verts sait aussi que son équipe représente une affiche particulière pour les adversaires, surtout à l’extérieur.

« À l’extérieur, on sait que Saint-Étienne est une affiche de gala. Ils vont certainement se sublimer, se surpasser. »

Le message est clair pour ses joueurs :

« Si on n’est pas à notre meilleur niveau, dans l’intensité et l’investissement, ce sera compliqué d’obtenir un résultat. » 🎙️ Philippe Montanier : "Grenoble ? Ce ne sera pas facile. C’est une équipe qui n’a encaissé que deux buts sur ces cinq derniers matchs. À l’extérieur, on sait que Saint-Étienne est une affiche de gala. Ils vont certainement se sublimer, se surpasser. Si on n’est pas à notre… pic.twitter.com/htSHF0cmmN — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 12, 2026

L’ASSE devra rester solide

Entre absences importantes et déplacement piégeux, l’AS Saint-Étienne devra afficher le même état d’esprit que lors de sa série de victoires pour continuer sa progression au classement.

Car face à Grenoble Foot 38, la moindre baisse d’intensité pourrait rapidement se payer.