ASSE : Montanier ne s’affole pas pour Maubleu, il a tranché pour le brassard !

L’AS Saint-Étienne va devoir composer sans son capitaine Gautier Larsonneur lors des prochaines rencontres. Touché musculairement face au Red Star, le gardien stéphanois sera forfait pour les déplacements à Grenoble puis la réception d’Annecy.

Une absence importante dans la course à la montée… mais pas de quoi affoler Philippe Montanier.

Montanier affiche sa totale confiance en Maubleu

Face aux médias ce jeudi, l’entraîneur des Verts s’est montré très serein au moment d’évoquer la situation de Brice Maubleu, appelé à assurer l’intérim dans les buts.

Le technicien normand a insisté sur l’expérience et l’état d’esprit irréprochable de son portier remplaçant :

« Brice est un professionnel exemplaire. Il est très expérimenté, performant à l’entraînement et il apporte beaucoup au groupe. »

Montanier a également glissé une touche d’humour en disant que Maubleu retrouvera son ancien club ce week-end… sans avoir livré le moindre renseignement tactique au staff stéphanois malgré ses demandes.

Larsonneur absent jusqu’en avril à l’ASSE

Même si le coach n’a pas détaillé précisément la nature de la blessure de Larsonneur, il a confirmé qu’il s’agissait bien d’un souci musculaire suffisamment sérieux pour écarter Larsonneur des terrains pendant plusieurs semaines.

Un coup dur pour l’ASSE dans un sprint final très serré en Ligue 2, tant le capitaine s’est montré décisif ces derniers mois. Le staff préfère toutefois jouer la prudence afin d’éviter toute rechute.

Le mystère total autour du brassard

Autre sujet brûlant : qui sera capitaine en l’absence de Larsonneur ?

Philippe Montanier a volontairement entretenu le suspense :

« Je sais qui sera capitaine, mais je garde l’information pour moi. Les joueurs seront les premiers informés. »

Une décision qui pourrait être stratégique afin de préserver l’équilibre du vestiaire et maintenir tout le monde sous tension positive avant un déplacement piège à Grenoble.

Un test important pour la dynamique stéphanoise

Sur une série impressionnante de 5 victoires depuis l’arrivée de Montanier, l’ASSE aborde ce déplacement avec ambition. L’objectif est clair : conserver le rythme et sécuriser une place dans le duo de tête. La réponse du groupe, sans son leader défensif mais avec un Maubleu très attendu, pourrait être déterminante pour la fin de saison des Verts.

🎙️ Philippe Montanier : "Grenoble ? Ce ne sera pas facile. C’est une équipe qui n’a encaissé que deux buts sur ces cinq derniers matchs. À l’extérieur, on sait que Saint-Étienne est une affiche de gala. Ils vont certainement se sublimer, se surpasser. Si on n’est pas à notre… pic.twitter.com/htSHF0cmmN — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 12, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

14/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2