RC Lens Mercato : un ancien Sang et Or vide son sac sur son départ assez inattendu

Quelques semaines après son départ du RC Lens, Morgan Guilavogui a évoqué les coulisses de sa saison mitigée.

Six mois seulement après son retour dans le Pas-de-Calais, Morgan Guilavogui a quitté le RC Lens lors du mercato hivernal pour rejoindre la franchise MLS du Real Salt Lake. Un départ que l’attaquant guinéen n’avait pourtant pas anticipé au départ, comme il l’a confié récemment dans un entretien au média Capté.

Un départ inattendu en plein hiver

Lorsque la saison a débuté avec Lens, Guilavogui ne pensait pas changer d’air en cours d’exercice, même s’il avait été cité du côté de Southampton en fin de mercato estival. L’international guinéen avait même envisagé de terminer l’année sous le maillot sang et or. « Ce n’était pas prévu, je comptais finir la saison à Lens », a-t-il expliqué.

Mais la situation sportive a fini par peser dans sa réflexion. Peu utilisé dans la rotation lensoise, l’attaquant ne totalisait qu’un temps de jeu limité cette saison, avec seulement 644 minutes disputées toutes compétitions confondues. Dans ce contexte, l’opportunité venue des États-Unis a progressivement pris de l’importance pour un joueur qui n’a pas totalement convaincu à Lens (3 buts en 46 matchs).

Le projet de Salt Lake a fait la différence

Le projet présenté par le club américain n’était pas totalement nouveau pour Guilavogui. Avant même certains mouvements de mercato précédents, il avait déjà échangé avec les dirigeants de la franchise. « Juste avant de partir en Allemagne, j’avais déjà discuté avec eux. J’avais eu un bon feeling avec le coach et le directeur sportif », a-t-il raconté.

Lorsque l’offre officielle est arrivée cet hiver, le joueur a donc estimé que le moment était venu de franchir le pas. L’opération s’est conclue par un transfert estimé autour de 5 millions d’euros, avec un contrat jusqu’en 2029 en MLS.

Le besoin de jouer davantage

Au-delà de l’aspect financier, Guilavogui insiste surtout sur la dimension sportive de son choix. L’attaquant cherchait avant tout à retrouver un rôle plus important sur le terrain. « J’avais besoin de temps de jeu, j’avais besoin d’être épanoui dans ce que je faisais », a-t-il reconnu.

S’il affirme avoir apprécié la vie dans le vestiaire lensois, le joueur explique que sa situation sportive ne correspondait plus à ses attentes professionnelles. « À Lens j’étais heureux avec mes potes, mais professionnellement ça ne suivait pas », a-t-il ajouté.

Un nouveau chapitre en MLS

Arrivé officiellement en février, Guilavogui s’est engagé avec le club américain pour plusieurs saisons et occupe un rôle offensif important dans l’effectif. Le joueur de 27 ans espère désormais relancer sa carrière en Amérique du Nord. Passé notamment par le Paris FC et prêté auparavant au FC St. Pauli, il possède déjà une solide expérience européenne avec plus de 200 matches professionnels à son actif.

Ses débuts semblent d’ailleurs encourageants : pour sa première titularisation avec Salt Lake, l’attaquant s’est illustré en délivrant une passe décisive, signe d’une adaptation rapide à son nouvel environnement.