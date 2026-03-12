À LA UNE DU 12 MAR 2026
Mercato : un chouchou du Stade Rennais poussé dehors, le PSG prêt à foncer dessus ?

Par William Tertrin - 12 Mar 2026, 19:00
Luis Enrique (PSG)
Le Real Madrid ne serait pas contre ouvrir la porte pour Eduardo Camavinga cet été. Le chouchou et ancien joyau du Stade Rennais pourrait-il revenir en France, précisément au PSG ?

Alors que la saison suit son cours, l’avenir d’Eduardo Camavinga au Real Madrid semble de plus en plus incertain. À 23 ans, l’international français, chouchou et ancien joyau du Stade Rennais devenu une recrue phare à Madrid, pourrait être l’un des grands transferts de l’été 2026.

D’un pilier polyvalent… à une place secondaire

Vendu par Rennes en 2021 à Madrid pour 45 millions d’euros (bonus compris) comme l’un des milieux les plus prometteurs d’Europe, Camavinga a alterné entre le rôle de titulaire et celui de remplaçant ces dernières saisons. Malgré ses qualités techniques, sa polyvalence et son potentiel, le Français n’a jamais réussi à devenir indiscutable dans l’entrejeu madrilène, souvent freiné par des ennuis physiques réguliers.

Cette saison, malgré quelques belles apparitions (dont 19 matchs et 1 but en Liga cette saison), son statut au sein de l’effectif n’est plus garanti, et il serait perçu davantage comme un joueur de rotation que comme une pièce maîtresse du projet sportif.

Madrid prêt à écouter les offres

Selon les informations de Matteo Moretto, le Real Madrid serait désormais ouvert à vendre Camavinga l’été prochain si une offre intéressante se présente — avec un prix de départ estimé autour de 50 millions d’euros. Cette décision s’inscrirait dans une stratégie de renouvellement de l’effectif menée par la direction madrilène.

Dans ce contexte, plusieurs clubs anglais de Premier League seraient déjà sur les rangs, prêts à entrer en négociation pour enrôler le milieu français lors du prochain mercato.

Et si le PSG passait à l’offensive ?

Du côté du PSG de Luis Enrique, l’idée d’un retour de Camavinga en France n’est pas nouvelle. Déjà évoquée sur le marché lors de précédentes fenêtres, l’hypothèse d’une arrivée du milieu français pourrait toujours intéresser les décideurs parisiens, qui cherchent à renforcer leur entrejeu avec des joueurs à la fois polyvalents et expérimentés.

Selon certaines anciennes rumeurs, le PSG était disposé à proposer un transfert à hauteur d’environ 80 à 100 millions d’euros si Madrid accepte de discuter — un montant significatif qui témoigne de l’estime portée au profil du joueur.

Un mercato qui s’annonce explosif

Au final, l’avenir de Camavinga au Real Madrid apparaît aujourd’hui comme incertain, au point où une vente l’été prochain n’est plus à exclure — bien au contraire. Avec un contrat qui court jusqu’en 2029, la Casa Blanca est en position de force… mais plusieurs gros clubs européens pourraient saisir l’opportunité si le Français est réellement mis sur le marché.

Pour le PSG, ce dossier représenterait un coup majeur sur le marché des milieux, capable de renforcer un secteur parfois critiqué pour son manque de dynamisme. Reste à savoir si Paris concrétisera son intérêt ou laissera d’autres géants européens entrer en lice.

