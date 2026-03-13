ASSE : les supporters ont tranché… et Maubleu pourrait avoir un avantage face à Grenoble

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À l’approche d’un déplacement important pour l’AS Saint-Étienne, une question anime les discussions chez les supporters.

Capitaine des Verts et élément clé de la saison stéphanoise, son absence pose forcément question. Mais derrière lui, l’expérience de Brice Maubleu peut représenter une solution solide.

Les supporters plutôt inquiets sans Larsonneur

Pour mesurer le ressenti des fans, un sondage a été réalisé auprès des supporters stéphanois avec la question :

« Seriez-vous inquiet sans Larsonneur ? »

Les résultats montrent une tendance claire :

Oui, c’est le capitaine : 52,9 %

Non, Maubleu va assurer : 31,7 %

Ne se prononce pas : 15,4 %

Une majorité des supporters considère donc que l’absence du portier et capitaine des Verts serait un vrai sujet d’inquiétude. Preuve de l’importance prise par Larsonneur depuis son arrivée dans le Forez.

Supporters, seriez-vous inquiet sans Larsonneur ? — But! ASSE (@ButASSE) March 9, 2026

Maubleu, une doublure expérimentée

l’ASSE peut compter sur un gardien d’expérience. À 36 ans, Brice Maubleu s’est parfaitement intégré au groupe stéphanois grâce à son professionnalisme et son attitude exemplaire.

Très apprécié dans le vestiaire, il joue aussi un rôle important auprès des jeunes joueurs et accepte pleinement sa mission de doublure expérimentée et protectrice.

Un profil discret mais essentiel dans une équipe qui vise la montée.

Un possible retour chargé d’émotion

Le calendrier offre même une situation particulière. Maubleu va être amené à défendre les cages stéphanoises… sur la pelouse de son ancien club, le Grenoble Foot 38.

Un moment forcément spécial pour celui qui a passé plus de dix ans à Grenoble, où il a marqué l’histoire récente du club.

Une expérience précieuse pour la fin de saison

Pour l’instant, le gardien stéphanois n’a disputé que trois rencontres avec l’ASSE en Coupe de France. Des apparitions limitées, mais son expérience parle pour lui.

Avec 193 matchs disputés en Ligue 2, Maubleu connaît parfaitement les exigences de ce championnat. Dans un sprint final sous tension, cette expérience pourrait s’avérer précieuse.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, le portier pourrait même voir dans cette fin de saison une opportunité d’aider le club dans sa quête de montée.

Une chose est sûre : si les supporters font confiance à l’expérience de Maubleu, la majorité préfère tout de même voir Larsonneur garder les cages stéphanoises dans la dernière ligne droite