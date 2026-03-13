LOSC : gros coup dur pour André avant d’affronter le Stade Rennais

Dimanche, le LOSC pourrait bien devoir se passer de son taulier Benjamin André pour affronter le Stade Rennais.

Benjamin André, capitaine et milieu défensif du LOSC, ne va toujours pas mieux après sa blessure lors de la rencontre de jeudi soir face à Aston Villa en huitièmes de finale aller de Ligue Europa (0‑1). Le joueur français, touché à la hanche, avait été contraint de quitter ses coéquipiers à la mi‑temps au Stade Pierre‑Mauroy, remplacé par Ayyoub Bouaddi alors qu’il peinait à poursuivre malgré son courage habituel.

André avait encore mal

De retour au centre d’entraînement ce vendredi matin, André ressent toujours des douleurs au niveau de la zone touchée, ce qui alimente des doutes sérieux sur sa présence dimanche contre le Stade Rennais, son ancien club, en Ligue 1, selon L’Équipe.

Les premiers soins ont été prodigués aux joueurs présents jeudi, mais aucune certitude n’est encore tombée sur l’indisponibilité ou non de l’expérimenté milieu. Très réputé pour sa résistance physique et son mental, André avait voulu tenter un retour en seconde période, malgré une gêne évidente à la marche, une option finalement écartée par le staff médical lillois pour éviter tout risque aggravé.

Un gros coup dur pour Lille

L’entraîneur Bruno Genesio a indiqué que des examens complémentaires seraient effectués dans les prochains jours et que le club ne prendra pas de décisions hâtives concernant sa participation au match de dimanche.

L’absence éventuelle d’André serait un coup dur pour Lille, où il occupe un rôle central dans l’entrejeu, tant sur le plan tactique que dans l’animation collective. Reconnu pour son leadership et son impact dans les duels, le milieu sera, une fois encore, scruté de près dans l’évolution de son état de santé, alors que le LOSC aborde une période clé de son calendrier entre Ligue 1 et Coupe d’Europe.